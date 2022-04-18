Путін присвоїв почесне звання бригаді, яка влаштувала різанину в Бучі

Володимир Путін / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська".

Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.

"За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях по захисту пітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів. Присвоїти 64 окремій мотострілецькій бригаді "почесне" звання "гвардійська", - йдеться в указі глави Кремля.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

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Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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