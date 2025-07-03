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Вибух, що сколихнув Житомирщину: кількість жертв продовжує зростати

Руслан Іваненко
3 липня 2025, 02:06
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На Житомирщині вибухнуло підприємство, серед постраждалих четверо дітей, ще одну людину шукають.
Житомир
Вибух зруйнував понад два десятки будинків / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Вибух пролунав увечері 2 липня на території підприємства
  • Загинули 2 людини, ще 24 постраждали, серед них 4 дитини
  • Повністю зруйновано близько 25 житлових будинків

Кількість постраждалих внаслідок потужного вибуху, що стався у середу ввечері, 2 липня, поблизу Житомира, зросла до 24 осіб. Серед поранених — четверо дітей. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, вибух трапився не на автозаправній станції, як повідомлялося раніше, а на території одного з підприємств. Наразі відомо про двох загиблих. Одне тіло вже дістали з-під завалів, інше — досі шукають рятувальники.

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"Ті, хто загинули, знаходилися на підприємстві", — зазначив Бунечко.

Голова ОВА уточнив, що багато поранених перебували вдома під час вибуху.

"Із 24 людей, доставлених до медзакладів, 4 дітей. Окрім того, фіксуємо самозвернення людей, тому додаткову інформацію подамо пізніше", — повідомив він.

За попередніми даними, повністю знищено близько 25 житлових будинків. Оцінка масштабів пошкоджень триває — фахівці продовжують огляд домогосподарств.

На місці події працюють рятувальники, медики, поліція, психологи та інші служби. Розгорнуто штаби ДСНС та місцевої громади. Людям, які залишилися без даху над головою, надають тимчасове житло, медичну і психологічну допомогу, забезпечують харчуванням і питною водою. Залучено спецтехніку та всі необхідні ресурси.

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Як писав Главред, у Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, дітям було 8, 12 і 17 років, тіло одного деблокували.

Нагадаємо, раніше біля Житомира прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що це сталося поблизу обласного центру на трасі в бік Києва. У результаті є загиблі та постраждалі.

Крім того, патрульна поліція повідомила про організацію двостороннього руху по смугах у напрямку міста Києва на автодорозі М-06 Київ - Чоп у Житомирській області. Про це йдеться в повідомленні в Telegram Патрульної поліції після вибухів у Житомирській області.

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Про джерело: Житомирська ОВА

Житомирська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Житомирської області. У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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