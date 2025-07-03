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Пролунало багато вибухів: у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія"

Анна Ярославська
3 липня 2025, 07:53
171
Вибухи було чути в обласному центрі та в місті Єлець, де розташоване одне з найбільших у РФ підприємств.
Завод Енергія, атака дронів
Завод Енергія потрапив під удар дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Вночі в РФ гриміли вибухи
  • Під удар дронів потрапив завод "Енергія"

У ніч на 3 липня Липецьку область країни-агресора РФ атакували БПЛА. Місцеві жителі стверджують, що під удар знову потрапив завод ПАТ "Енергія". Також у російських пабліках писали, що дрони летіли в бік аеродрому Липецьк-2.

Зокрема, вибухи прогриміли в обласному центрі та в місті Єлець, де розташоване одне з найбільших у РФ підприємств - завод ПАТ "Энергия".

відео дня

Завод уже був атакований у ніч на 23 травня. ПАТ "Энергия" спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Продукція заводу широко використовується в різних секторах, включно з оборонною промисловістю, цивільною авіацією, морським транспортом та енергетичним комплексом. Унаслідок минулої атаки загорівся один із цехів, було поранено 9 працівників підприємства.

"Липецьк. У проміжок між 01:45 і 03:40 місто було під атакою БпЛА "Лютий". Метою був аеродром, місцеві повідомляли про наслідки на землі", - повідомив у Telegram-каналі голова громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Пролунало багато вибухів: у РФ дрони атакували підсанкційний завод 'Енергія'
Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

У Мережі з'явилося фото розбитої будівлі підприємства "Енергія". На кадрі видно, що в будівлі пошкоджено вікна.

ПАТ
ПАТ "Енергія" потрапило під удар дронів / Фото: t.me/exilenova_plus

Тим часом губернатор Липецької області повідомив про пожежу на парковці "одного з підприємств у Єльці" після атаки БПЛА. За словами чиновника, одна людина загинула, двоє - поранені в Липецькій області.

"Уламки безпілотника впали на приватний житловий будинок у Липецькому окрузі. На жаль, є жертви. Загинула жінка 1954 року народження, яка проживала в будинку. Ще двоє людей отримали поранення", - написав він.

Дивіться відео - Росію атакували дрони:

Скриншот

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що за ніч сили ППО знищили 69 БПЛА: 27 - над територією Бєлгородської області, 22 - над Воронезькою областю, 10 - над Липецькою областю, 8 - над Курською областю, 2 дрони - над анексованим Кримом.

Дивіться відео - У Липецьку дрони летіли в бік аеродрому:

Скриншот

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 травня дрони атакували завод, який виробляє акумулятори. Липецький завод "Енергія" є постачальником Міністерства оборони Росії.

У ніч на 24 травня в Липецькій області Росії знову активізувалася система ППО - в регіоні лунали вибухи. Об'єктом атаки став завод "Енергія" в місті Єлець, який, що цікаво, вже зазнав удару напередодні.

1 липня стало відомо, що ГУР за допомогою ударних "Бобрів" вразило російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Також 1 липня в Іжевську прогриміли вибухи. Глава ЦПД РНБО Андрій Коваленко натякнув на можливий удар по місцевому електромеханічному заводу "Купол" - одному з головних виробників ЗРК "Тор" і ударних БПЛА "Гарпія-А1" для армії РФ.

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