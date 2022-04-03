"У вбитих дітей були зв'язані руки": журналіст у деталях розповів про безчинства росіян у Бучі

Журналіст у деталях розповів про безчинства росіян у Бучі / Фото Reuters

Російські війська влаштували справжній геноцид під Києвом. У містах Буча, Ірпінь, Дмитрівка мирних жителів розстрілювали прямо на вулицях.

Про звірства окупантів на своїй сторінці в Facebook розповів журналіст Євген Спірін.

"У деяких убитих дітей пов'язані руки. Діти. Пов'язували дітей. Застрелені собаки. Вбиті жінки. Дівчатка до 10 років з порваними піхвами. Ірпінь, Буча, Дмитрівка. Як з цим жити і чи варто взагалі жити. Як це пояснити собі? Як?",- дивується журналіст.

За його словами, російські війська - не люди і не повинні існувати.

"Їх треба знищити всіх. Всіх до одного.Кожну мерзоту у всіх їх псковсках і усть пиздюйсках. Кожного. Перетворити в пил. В бруд і глину. Всіх", - підсумував журналіст.

"Бучанська різанина"

Ірпінь, Буча, Гостомель. Ці звільнені міста являють собою картинку з фільму жахів, розповів Олексій Арестович.

"Просто апокаліптичного. Серед жертв російських військ: мертві зґвалтовані жінки, яких вони намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них пов'язані руки, сліди тортур, і вбиті вони пострілами в потилицю", - розповів радник глави ОП.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на страшні злочини та вбивства українців окупантами в Бучі Київської області. Президент звернувся до російських матерів.

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