Дрони СБУ уразили тилову базу РФ біля Донецька: що вдалося знищити

Українські дрони атакували "жирні" військові цілі ворога.

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СБУ ослабили тил ворога / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 58 ОМПБр

Що повідомили в СБУ:

В Харцизьку гриміли вибухи внаслідок атаки дронів

В рамках операції було уражено склади боєприпасів РФ

2 липня дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому селі Велике Оріхове, що неподалік Харцизька. Про це йдеться у повідомленні у Telegram.

В СБУ зазначили, що на складах окупантів вибухи почали гриміти починаючи з 22-ї години, а згодом розпочалась потужна вторинна детонація боєприпасів і спалахнула пожежа.

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"Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що системна робота з ослаблення тилових баз армії РФ триває і кожна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео вибухів внаслідок атаки дронів СБУ:

Атаки дронів СБУ на об'єкти РФ - останні новини

Раніше, як писав Главред, СБУ завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Знищено три ворожі гелікоптери та зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Напередодні також дрони СБУ вдарили по електромеханічному заводу "Купол" в Іжевську - одному з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БПЛа "Гарпія-А1" для армії РФ.

Згодом Генштаб повідомив, що українські військові здійснили успішну атаку на стратегічно важливі об’єкти у глибині території Росії. Уражено нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ та завод "Купол" в Іжевську.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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