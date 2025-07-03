Дрони СБУ уразили тилову базу РФ біля Донецька: що вдалося знищити

Що повідомили в СБУ:
- В Харцизьку гриміли вибухи внаслідок атаки дронів
- В рамках операції було уражено склади боєприпасів РФ
2 липня дрони СБУ успішно уразили склади боєприпасів армії країни-агресорки Росії у тимчасово окупованому селі Велике Оріхове, що неподалік Харцизька. Про це йдеться у повідомленні у Telegram.
В СБУ зазначили, що на складах окупантів вибухи почали гриміти починаючи з 22-ї години, а згодом розпочалась потужна вторинна детонація боєприпасів і спалахнула пожежа.
"Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями", - йдеться у повідомленні.
В СБУ додали, що системна робота з ослаблення тилових баз армії РФ триває і кожна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога.
Дивіться відео вибухів внаслідок атаки дронів СБУ:
Атаки дронів СБУ на об'єкти РФ - останні новини
Раніше, як писав Главред, СБУ завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Знищено три ворожі гелікоптери та зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".
Напередодні також дрони СБУ вдарили по електромеханічному заводу "Купол" в Іжевську - одному з головних виробників ЗРК "Тор" та ударних БПЛа "Гарпія-А1" для армії РФ.
Згодом Генштаб повідомив, що українські військові здійснили успішну атаку на стратегічно важливі об’єкти у глибині території Росії. Уражено нафтопереробний завод "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ та завод "Купол" в Іжевську.
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Про джерело: СБУ
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