Дослідники встановили особи російських окупантів, які влаштовували звірства в Бучі: фото

Російські окупанти / Колаж НВ

Агентству конкурентної розвідки Molfar вдалося ідентифікувати певну кількість російських окупантів, які влаштували розправу над мирними українцями у місті Буча, що на Київщині. Як пише портал НВ, більшість цих окупантів-представники Східного військового округу, зокрема, 64-ї окремої мотострілецької бригади та інших з'єднань, дислокованих у Хабаровському краї.

За словами Артема Старосека, керівника Molfar, зараз вдалося ідентифікувати близько 500 російських солдатів з 1060, які, за попередніми даними, перебували конкретно в Бучі. Журналісти відібрали з останньої сотні ідентифікованих окупантіву п'ятьох-найбільш, у відомому сенсі, колоритних.

29-річний рядовий Олег Боженко з Хабаровська. У соцмережі Однокласники розміщував у своєму профілі цитати Йосипа Сталіна: "Нам потрібні люди. Аборт припиняє життя, і тому йому не місце в нашій країні". Також він вітає передплатників з Жовтневою революцією, хвалиться поїздкою в Китай і походом "в гойдалку". На профілі в Instagram волонтери ідентифікували членів його сім'ї: батька, матір, двох братів і сестру.

27-річний рядовий Яків Карбусов, 27 років. Хабаровськ. З профілю Вконтакте випливає, що він служить за контрактом в армії РФ. Останній раз був у мережі 15-го квітня. В одному з його профілів можна знайти відео, опубліковане 2018 році, мабуть один з епізодів російсько-української війни на Донбасі (2014-2021), де автор від першої особи знімає наслідки бою і як інші солдати обшарюють трупи українських солдатів. З його профілю в Однокласниках видно, що він любитель мобільних ігор і пияцтва.

Яків Карбусов (праворуч)

36-річний рядовий Зоригто Жигжитов з Республіки Бурятія. Активний користувач соцмереж. По всій видимості є дочка і дружина. Любитель алкогольного відпочинку і фотографій у військовій формі. В Однокласниках перепостив цитату, яка закликає до сімейного насильства:

"Не кричи на мене, а то захворієш! - Чим? - Переломом щелепи і струсом мозку".

Зоригто Жигжитов

41-річний Андрій Павлов, молодший сержант. Розслідувачі знайшли у нього брата, який працює в поліції рідного містечка Усть-Калманка, Алтайського краю, сина і сестер.

Андрій Павлов

29-річний Ігор Тимошевський, рядовий. Родом з Іркутської області. Одружений. Починав бізнес як весільний фотограф, але видно в армії йому подобається більше.

Ігор Тимошевський

Звірства російських окупантів у Бучі

Після втечі російських окупантів з Київської області в місті Буча на північний захід від Києва виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина в підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівня, де розстрілювали мирних жителів.

Російська Федерація заперечує провину за звірства в місті, назвавши це провокацією. Тіла, за версією росіян, підкинули після відступу окупаційних військ. У той же час, численні супутникові знімки свідчать, що мирних людей вбивали саме окупанти, а тіла лежали на вулицях тижнями.

Інші новини: