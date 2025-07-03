Дружина може отримати половину пенсійних виплат чоловіка: яка умова

Після смерті чоловіка дружина і діти можуть залишитися на його утриманні.

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Дружина може отримати половину пенсійних виплат чоловіка/ колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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У якому випадку можна отримати половину пенсійних виплат чоловіка після його смерті

Хто має право на отримання цих грошей

Після втрати чоловіка дружина має законне право на частину його пенсії. Так само і чоловік, якщо він за життя дружини перебував на її утриманні, після її смерті має право на частину її пенсії. Йдеться про пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Але отримати таку пенсію можна лише за кількох умов, і для цього потрібно буде зібрати офіційні документи, повідомляє Пенсійний фонд України.

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Право отримати половину пенсії померлого мають не усі, а лише ті, хто:

досяг пенсійного віку чи визнаний непрацездатним;

мешкав разом із покійним на момент його смерті;

є законним чоловіком або дружиною, а також близьким родичем, що був на утриманні.

Тобто отримати пенсію по втраті годувальника може дружина пенсійного віку після смерті її чоловіка, або ж чоловік пенсійного віку після смерті його дружини. Але тут важливо зазначити, що людина в такому разі повинна буде зробити вибір – продовжити отримувати свою пенсію чи перейти на пенсію по втраті годувальника, яка становитиме 50% від пенсії її/його померлого чоловіка/ дружини, адже ці дві пенсії отримувати одночасно неможливо.

Крім подружжя на пенсію по втраті годувальника можуть претендувати діти до 8 років, діти з інвалідністю, а також учні та студенти денної форми навчання до 23 років, а також непрацездатні батьки.

Виплата становить 50% пенсії померлого. Проте якщо є кілька осіб, які мають на неї право, то вони не зможуть отримувати кожен по 50% пенсії померлого – ця сума поділиться порівну між усіма.

Як оформити пенсію по втраті годувальника

Спершу потрібно підтвердити, що ви перебували на утриманні покійного/ покійної. Це можна зробити, отримавши довідку в місцевих органах влади. Якщо ж вам відмовили у цьому – варто звернутися до суду.

Після цього потрібно буде підготувати документи. Потрібно буде зібрати наступний список документів:

свідоцтво про смерть;

свідоцтво про шлюб або документи про спорідненість;

довідку про відмову у видачі документа про утримання (якщо є);

докази утримання: квитанції, листи, довідки про доходи тощо;

судове рішення або офіційну довідку про перебування на утриманні.

Далі треба звернутися до Пенсійного фонду України із відповідною заявою і зібраним пакетом документів.

Оформити таку пенсію можна за місцем проживання за місцем проживання чи за допомогою сервісу "Пенсійний кабінет" на порталі Пенсійного фонду України. Консультацію щодо оформлення такої пенсії можна отримати в будь-якому відділенні ПФУ.

Термін подання заяви для оформлення пенсії становить не більше 12 місяців з моменту смерті годувальника. Якщо подати таку заяву пізніше, пенсію нарахують тільки з дати звернення, а не заднім числом.

Які документи потрібно подати для виходу на пенсію/ Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, деяким пенсіонерам України начислять 1000 грн до пенсії – хто і як може оформити. Доплата призначається з місяця подання заяви і виплачується разом з основною пенсією доти, доки зберігаються підстави для її отримання.

Також раніше повідомлялося, що деякі українці отримають лише 25% від суми пенсії – кому "уріжуть" виплати. Є випадки, коли пенсіонеру виплачують не всю призначену суму.

Нагадаємо, пенсіонери можуть отримати гроші від Ощадбанку – що потрібно зробити. Кошти виплачуватимуть одноразово в повному обсязі.

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Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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