Найкорисніша ягода для кишечника: кому і скільки її можна їсти

Окрім клітковини, малина багата на вітамін С та антиоксиданти.

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Малина підходить для чутливих шлунків / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Добрі поради"

Коротко:

Малина підходить для чутливих шлунків

У чашці малини міститься близько 7 г клітковини - це половина добової норми

Більшість дорослих не споживають достатньо клітковини, але включення в раціон продуктів, багатих нею, таких як малина, може стати простим рішенням, пише Главред.

Автор Youtube-каналу "Добрі поради" також розповів про корисні якості малини.

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Крім клітковини малина багата вітаміном С і антиоксидантами, зазначило видання Eatingwell. Малина підходить для чутливих шлунків, що робить її ідеальним варіантом для людей із проблемами травлення.

Хоча дорослій людині потрібно вживати від 25 до 38 грамів клітковини на день, понад 90% жінок і 97% чоловіків не дотримуються цієї рекомендації. При цьому, дані свідчать, що вживання достатньої кількості клітковини корисне для здоров'я, включно зі здоров'ям кишківника, травленням, міцністю кісток, вагою, ризиком кількох хронічних захворювань і навіть довголіттям.

Малину для здоров'я кишечника рекомендують навіть лікарі. Зокрема, Вілл Булсевич розповів, що в чашці малини міститься близько 7 г клітковини - це приблизно половина добової норми.

Крім того, як додав Булсевич, малина багата такими поживними речовинами, як "вітамін С і поліфенольні антиоксиданти... які неймовірно корисні" для здоров'я.

"Незважаючи на те, що в ягодах є цукор, було показано, що вони знижують ймовірність розвитку діабету 2-го типу. А якщо у вас діабет 2-го типу, вони можуть допомогти вам повернути його назад", - зазначив фахівець.

Булсевич наголосив, що малина також містить мало ферментованих олігосахаридів, дисахаридів, моносахаридів і поліолів. Хоча багато з цих конкретних типів вуглеводів корисні для людей зі здоровим кишківником, було показано, що вони посилюють симптоми в тих, хто страждає на синдром подразненого кишківника.

"Простіше кажучи, якщо у вас проблеми з травленням і ви відновлюєте кишечник, вам слід насолоджуватися малиною", - підсумував він.

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