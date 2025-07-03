Припинення поставок зброї Україні: у Пентагоні зробили важливу заяву

У Дональда Трампа, як і раніше, є дієві варіанти підтримки Києва, кажуть у Пентагоні.

https://glavred.net/world/prekrashchenii-postavok-oruzhiya-ukraine-v-pentagone-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10678250.html Посилання скопійоване

У США прокоментували ситуацію з поставками Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

Головне:

У Трампа є дієві варіанти підтримки Києва

США не будуть публікувати дані про постачання Україні

У Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.

Як зазначає The Guardian, у відомстві наголосили, що у президента, як і раніше, є дієві варіанти підтримки Києва.

відео дня

Прес-секретар Міністерства оборони США Шон Парнелл повідомив, що фахівці відомства проводять ретельний аналіз, щоб переконатися, що надання допомоги узгоджується з пріоритетами адміністрації Трампа.

"Пентагон продовжує розробляти стійкі варіанти надання військової підтримки Україні, що відповідають прагненню президента покласти край тривалому конфлікту. Ми адаптуємо стратегію, щоб забезпечити виконання цієї мети без шкоди для обороноздатності США", - пояснив він.

Він додав, що США не будуть публікувати дані про кількість, типи або терміни поставок озброєнь, що направляються Києву.

/ Главред - інфографіка

Також Парнелл зазначив, що перегляд поставок спрямований на детальну оцінку маршрутів і асортименту боєприпасів. Водночас він не уточнив, про яке саме озброєння йдеться, коли завершиться аналіз і які країни можуть бути зачеплені.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США раптово призупинили постачання низки критично важливих видів озброєння - зокрема ракет для ППО, систем Patriot, керованих боєприпасів і артилерії - через стурбованість зменшенням власних.

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути брак зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

Інші новини:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред