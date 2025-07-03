Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Припинення поставок зброї Україні: у Пентагоні зробили важливу заяву

Олексій Тесля
3 липня 2025, 08:17
255
У Дональда Трампа, як і раніше, є дієві варіанти підтримки Києва, кажуть у Пентагоні.
Припинення поставок зброї Україні: у Пентагоні зробили важливу заяву
У США прокоментували ситуацію з поставками Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36 ОБрМП

Головне:

  • У Трампа є дієві варіанти підтримки Києва
  • США не будуть публікувати дані про постачання Україні

У Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.

Як зазначає The Guardian, у відомстві наголосили, що у президента, як і раніше, є дієві варіанти підтримки Києва.

відео дня

Прес-секретар Міністерства оборони США Шон Парнелл повідомив, що фахівці відомства проводять ретельний аналіз, щоб переконатися, що надання допомоги узгоджується з пріоритетами адміністрації Трампа.

"Пентагон продовжує розробляти стійкі варіанти надання військової підтримки Україні, що відповідають прагненню президента покласти край тривалому конфлікту. Ми адаптуємо стратегію, щоб забезпечити виконання цієї мети без шкоди для обороноздатності США", - пояснив він.

Він додав, що США не будуть публікувати дані про кількість, типи або терміни поставок озброєнь, що направляються Києву.

Пентагон
/ Главред - інфографіка

Також Парнелл зазначив, що перегляд поставок спрямований на детальну оцінку маршрутів і асортименту боєприпасів. Водночас він не уточнив, про яке саме озброєння йдеться, коли завершиться аналіз і які країни можуть бути зачеплені.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США раптово призупинили постачання низки критично важливих видів озброєння - зокрема ракет для ППО, систем Patriot, керованих боєприпасів і артилерії - через стурбованість зменшенням власних.

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути брак зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

Інші новини:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Пентагон військова допомога війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Теорія перемоги" Путіна: в ISW сказали, чим загрожує Києву припинення допомоги США

"Теорія перемоги" Путіна: в ISW сказали, чим загрожує Києву припинення допомоги США

09:06Війна
Припинення поставок зброї Україні: у Пентагоні зробили важливу заяву

Припинення поставок зброї Україні: у Пентагоні зробили важливу заяву

08:17Світ
Пролунало багато вибухів: у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія"

Пролунало багато вибухів: у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія"

07:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Молодий француз: у Агутіна і Варум сталися зміни в особистому житті

Молодий француз: у Агутіна і Варум сталися зміни в особистому житті

Гороскоп Таро на завтра 3 липня: Скорпіонам зачаїтися, Тельцям - хороші новини

Гороскоп Таро на завтра 3 липня: Скорпіонам зачаїтися, Тельцям - хороші новини

Китайський гороскоп на завтра 3 липня: Щурам - переживання, Бикам - образа

Китайський гороскоп на завтра 3 липня: Щурам - переживання, Бикам - образа

Спека в Україні триватиме недовго: коли відчутно впаде температура

Спека в Україні триватиме недовго: коли відчутно впаде температура

Смертельні вибухи під Житомиром: з'явилися нові подробиці

Смертельні вибухи під Житомиром: з'явилися нові подробиці

Останні новини

09:06

"Теорія перемоги" Путіна: в ISW сказали, чим загрожує Києву припинення допомоги США

09:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 липня (оновлюється)

08:41

"Татко Трамп" продовжує кидати Європу і УкраїнуПогляд

08:17

Припинення поставок зброї Україні: у Пентагоні зробили важливу заяву

08:16

Карта Deep State онлайн за 3 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
07:53

Пролунало багато вибухів: у РФ дрони атакували підсанкційний завод "Енергія"

06:49

Дрон РФ влучив у 9-поверхівку в Одесі: виникла пожежа, є постраждаліФото

06:33

Ескалація стосунків Росія - Азербайджан: розвалюється імперія, але не Росія.Погляд

06:10

Гороскоп для Овнів на сім років: нестабільність і хаос із фінансами закінчатьсяВідео

Реклама
05:50

Магнітні бурі "труситимуть" країну одна за одною: названо найнебезпечніші дні

05:37

"Зараз таких немає": історик розкрив, як називали жінок за часів Київської РусіВідео

05:00

Суперілюзія: знайдіть три приховані обличчя в саду за 5 секунд

04:57

"Потрібно дочекатися": економіст попередив, що буде з цінами на продукти восени

04:30

Які ваші унікальні риси поведінки: тест на характер за формою мочки вуха

03:32

Приречені на фінансовий успіх: у які дні народжуються істинні мільйонери

03:00

РФ продовжуватиме наступ у липні-серпні, у ворога є тактичні успіхи - СнєгирьовЕксклюзив

02:30

У Мережі дізналися про ліквідацію в Криму топкомандира РФ: що відомо

02:06

Житомирську область сколихнули вибухи: кількість жертв продовжує зростати

01:30

"Ми ненавиділи один одного": Шварценеггер розкрив таємницю "війни" зі Сталлоне

01:29

Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США

Реклама
01:13

"Бавовна" в Харцизьку: окупанти отримали "яскравий" сюрпризВідео

02 липня, середа
23:55

Не може нормально функціонувати: Кейт Міддлтон зробила зізнання про здоров'я

23:54

Чи закриє Польща двері Україні до ЄС: ЗМІ розкрили наміри нового президента

23:42

Хто з них мама: донька Джессіки Альби здивувала дорослим виглядом

22:51

Син Санти Дімопулос живе окремо від неї: Джеджула поділився новинами

22:42

Чому американські поліцейські торкаються задньої фари: секрет розкрито

22:11

Смертельні вибухи під Житомиром: з'явилися нові подробиціВідео

21:37

Найкорисніша ягода для кишечника: кому і скільки її можна їсти

21:30

Хто стоїть за зменшенням допомоги Україні: нардеп зробив жорстку заяву

21:08

"Зв'язали себе з РФ": жорстка заява Зеленського щодо громадянства ОнуфріяВідео

20:43

Секрети предків: як українці будували хати, що витримували випробування часуВідео

20:30

Привітання з днем народження подрузі - красиві слова та прикольні картинки

20:11

Сон успішних і знаменитих: Наполеон спав 4 години, а Далі взагалі не змикав очей

20:05

Підірвано цехи з випуску дронів: у Мережі дізналися деталі прильотів по заводу у РФ

20:03

Сильна пожежа, є загиблі: під Житомиром прогриміли сильні вибухиВідео

19:54

Нова ера освіти: перший віртуальний випуск студентів у метавсесвіті новини компанії

19:48

Призупинення поставок зброї США для України: Зеленський вказав на важливий момент

19:40

Україну накриває нестерпна спека: де температура повітря буде майже +40

19:22

Несподівана "амністія" для Кремля: кого "випадково" США вивела з-під санкцій

19:20

Полковника підірвали далекобійною ракетою: деталі ліквідації топофіцера РФ

Реклама
19:16

Що не можна викидати у смітник 3 липня: суворі прикмети та заборони

18:57

Реперу P. Diddy винесли вирок: йому загрожує до 10 років в'язниці

18:48

Генсек НАТО Марк Рютте висміяв Лаврова і згадав Ісуса Христа - що сталось

18:35

На дорогах проводять перевірки: за що водіїв можуть оштрафувати на 34 тисячі

18:12

Гороскоп на завтра 3 липня: Ракам - серйозна проблема, Терезам - важлива зустріч

18:12

"США виходять із війни": ЗМІ про наслідки припинення постачання зброї Україні

17:59

"Їли сніг і били свої": ЗСУ взяли в полон громадянина Китаю, що він сказавВідео

17:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках з пакувальницею грибів за 23 с

17:20

Сім'я проситиме приготувати знову і знову: рецепт дерунів з м'ясом за 10 хвилин

17:18

Війська з КНДР можуть кинути на фронт: розкрито несподіваний прогноз

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти