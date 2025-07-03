У Мережі дізналися про ліквідацію в Криму топкомандира РФ: що відомо

Не виключено, що Ільдар Ахмеров був ліквідований під час операції української розвідки.

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Що відомо:

Ахмеров був ліквідований у результаті "підступного удару"

Командир РФ був ліквідований під час операції української розвідки

Російські військові пропагандисти заявляють, що заступника командувача ЧФ РФ Ільдара Ахмерова було ліквідовано внаслідок "підступного удару" з боку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією Telegram-каналу "Без фільтрів", Ахмерова ліквідували під час операції української розвідки. Поки що не повідомляють жодних додаткових подробиць, проте російські воєнкори і блогери вже вимагають помсти за спецоперацію, проведену Києвом.

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"Очікуємо відповідних дій щодо центрів ухвалення рішень", - ідеться в публікації.

Інформація про загибель Ахмерова в окупованому Криму поки не отримала офіційного підтвердження з боку ГУР МОУ.

Хто такий Ільдар Ахмеров

Ільдар Ахмеров закінчив Тихоокеанське вище військово-морське училище імені С. О. Макарова 1987 року, потім 2003 року - Військово-морську академію імені М. Г. Кузнєцова, а 2013 року завершив навчання у Військовій академії Генерального штабу Росії.

Ахмеров побудував кар'єру у військово-морському флоті, починаючи з командування групою бойової частини управління сторожового корабля "Сторожевой" у 1987-1994 роках, а потім, 2021 року, дослужився до звання контрадмірала.

У 2023 році він обіймав посаду заступника командувача Чорноморського флоту, а з 2024 року - був начальником штабу і першим заступником командувача Чорноморського флоту.

Його ім'я занесено до так званої Книги катів українського народу, де зазначено, що він "безпосередньо бере участь у плануванні та організації російського вторгнення в Україну, яке почалося 24 лютого 2022 року".

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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