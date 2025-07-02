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Сильна пожежа, є загиблі: під Житомиром прогриміли сильні вибухи

Ангеліна Підвисоцька
2 липня 2025, 20:03оновлено 2 липня, 21:13
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Поблизу Житомира прогриміло 2 потужні вибухи. На трасі утворилися великі затори.
вибух під Житомиром
Біля Житомира прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

  • Біля Житомира прогриміли потужні вибухи
  • Вибухи прогриміли на складі промислового підприємства
  • Унаслідок цього є загиблі та поранені

У Житомирі прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що це сталося поблизу обласного центру на трасі в бік Києва. Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє Суспільне.

У Житомирській міськраді зазначили, що вибух прогримів на автозаправці. Однак голова Глибочицької сільської ради Сергій Сокальський повідомив Суспільному про те, що це сталося в селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств.

відео дня

"Пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо багато скла, диму, пошкоджено лінії електропередач. Є інформація про травмованих. Я виїжджав на місце події, але не доїхав через великі затори на Київській трасі", - сказав Сергій Сокальський.

У Мережі розлетілося відео з моментом жорсткого вибуху. На кадрах видно, вибухова хвиля була такої сили, що після вибуху в машині лопнуло лобове скло.

Дивіться відео з моментом вибуху під Житомиром:

вибух у Житомирі
Біля Житомира прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

За даними "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", медики госпіталізували двох жінок.

"Попередньо, багато поранених, тому що було 2 потужні вибухи. На місце події вирушили близько 20 машин швидкої медичної допомоги, але не всі доїхали через затори на трасі", - розповів директор центру Віктор Гриньов.

Дивіться відео з наслідками вибухів під Житомиром:

вибухи під Житомиром
Біля Житомира прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Віталій Бунечко з місця події уточнив, що вже відомо щонайменше про 2 загиблих і 15 постраждалих.

Дивіться відео з наслідками вибухів під Житомиром:

вибух під Житомиром
Біля Житомира прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Пізніше в Мережі з'явилися відео з місця біля епіцентру вибухів. На кадрах видно зруйновані житлові будинки. Точну їхню кількість підрахувати поки складно. Також було сильно пошкоджено заправку, розміщену недалеко від складів. Варто зазначити, що спочатку була інформація про вибух АЗС, але незабаром вона не підтвердилася.

Дивіться відео з наслідками вибухів біля Житомира:

вибух біля Житомира
Біля Житомира прогриміли потужні вибухи / фото: скріншот

Масована атака по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 29 червня ворог атакував Україну дронами та ракетами, велика кількість з яких була направлена на західні області України. Вибухи лунали в Запоріжжі, Львівській, Полтавській, Черкаській областях.

Відомо, що відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Він збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

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