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"Теорія перемоги" Путіна: в ISW сказали, чим загрожує Києву припинення допомоги США

Анна Ярославська
3 липня 2025, 09:06
204
Дії Вашингтона прискорять просування російських військ на полі бою, як це вже траплялося раніше під час затримок у постачанні озброєння.
ЗСУ, військова допомога
США призупинили постачання військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чим обернеться для України припинення військової допомоги США
  • У чому суть "теорії перемоги" Путіна

США призупинили постачання в Україну військової допомоги, а саме - критично важливих засобів ППО, артснарядів і ракет. Це змусить українських військових економити ресурси і прискорить просування російської армії. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW вважають, що призупинення частини військової допомоги від США Україні посилює "теорію перемоги" російського диктатора Володимира Путіна. Згідно з нею, Кремль може виграти війну виснаженням - повільно просуваючись і чекаючи, поки Захід втомиться підтримувати Україну.

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"Рішення про призупинення військової допомоги Україні, ймовірно, змусить українські війська продовжувати берегти матеріальні засоби. Хоча точний час запланованих поставок, які Сполучені Штати призупинили, залишається незрозумілим", - йдеться у звіті.

Згідно з прогнозом ISW, дії Вашингтона прискорять просування російських військ на поле бою, як це вже траплялося раніше під час затримок у постачанні озброєння. Зокрема, восени 2023-го і взимку-навесні 2024-го.

Тим часом росіяни впевнені в стратегії Путіна і підтримують призупинення допомоги. На думку аналітиків, це суперечить заявленій меті Дональда Трампа - досягти переговорів і справедливого миру.

Зазначимо, українське МЗС заявило, що продовження поставок раніше виділених американських оборонних пакетів є критично важливим, зокрема для зміцнення ППО. Ба більше, будь-яка затримка в підтримці оборонних можливостей ЗСУ спонукатиме Росію продовжувати війну, а не прагнути миру.

Військова допомога США Україні - останні новини

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

У Білому домі підтвердили цю інформацію.

"Це рішення було ухвалено для того, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перевірки Міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається незаперечною - просто запитайте Іран", - заявила прессекретар Білого дому Анна Келлі.

Тим часом у Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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