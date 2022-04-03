УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під Харковом

3 квітня 2022, 20:31

Після зґвалтування солдат не дозволив жінці одягнутися, хоча в школі було дуже холодно.

насильство, Росія
Насильство / Reuters, pixabay

Російські окупанти просто шокують своїми звірячими злочинами. Мешканки села Мала Рогань Харківської області розповіла, як 20-річний російський солдат зґвалтував і погрожував вбити молоду жінку.

31-річна українка поділитлася своєю історією з міжнародною правозахисною організацією Human Rights Watch, яка документує військові злочини росіян щодо мирних українців.

За словами жінки, російські військові зайшли в село Мала Рогань ще 25 лютого. Того ж дня близько 40 жителів, в основному жінки і дівчатка, сховалися в підвалі місцевої школи. Жінка була там зі своєю 5-річною дочкою, матір'ю, 13-річною сестрою і 24-річним братом.

Повністю взяти населений пункт під контроль загарбникам вдалося тільки через 2 тижні. І вже близько півночі 13 березня в місцеву школу увірвався російський солдат.

Озброєний окупант наказав усім вишикуватися в шеренгу. Жінка тримала на руках сплячу дочку. Він велів їй віддати дівчинку, але вона відмовилася. Тоді він взяв її брата на пошуки їжі.

Повернувшись через годину-дві, солдат дочекався, поки всі почнуть влаштовуватися на нічліг, а потім вивів жінку в клас на другому поверсі. Там окупант направив на свою жертву пістолет і змусив її роздягнутися.

"Він сказав "дати" йому. Весь цей час він тримав пістолет біля моєї скроні або цілився мені в обличчя. Двічі він вистрілив у стелю і сказав, що це повинно мене додатково "мотивувати", – згадує моторошні деталі українка.

Після зґвалтування солдат не дозволив жінці одягнутися, хоча в школі було дуже холодно. Можна було накинути тільки верхній одяг.

читайте також"Ґвалтують дітей і їдять собак": окупант зізнався, як втрьох зґвалтували дитину в Україні

"Поки я одягалася, солдат розповів мені, що він росіянин і що йому 20 років. Він сказав, що я нагадую йому дівчинку, з якою він ходив до школи", – ділиться пережитим жінка.

Солдат велів їй піти в підвал за речами, щоб вона могла залишитися з ним в класі. Жінка відмовилася, бо не хотіла лякати доньку. Але окупант не залишив їй вибору.

Коли жінка повернулася, росіянин знову її зґвалтував, але цього разу без пістолета, а з ножем. Їм окупант порізав українці шию і щоку, а також відрізав їй волосся. До того ж, 20-річний нелюд ще й побив жінку.

Докази тортур є на фото, наданих правозахисникам.

Близько 7 години ранку 14 березня російський солдат велів знайти пачку сигарет. Коли жінка виконала його наказ, він пішов.

Того ж дня жительці Малої Рогані вдалося вибратися до Харкова, де їй надали базову медичну допомогу.

"Мені пощастило, що я жива", - підкреслює жінка. Однак і її ґвалтівник, і всі йому подібні нелюди обов'язково поплатяться за скоєне.

читайте такожОкупанти ставили українців на коліна і вбивали: у Бучі виявили катівню

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

Читайте також:

viber
війна в Україні Харківська область зґвалтування війна Росії та України
Реклама
Популярне
На кого Дорофєєва проміняла Дантеса - ЗМІ назвали ім'я розлучникаНа кого Дорофєєва проміняла Дантеса - ЗМІ назвали ім'я розлучника Астролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світіАстролог склала гороскоп для Зеленського і України, і назвала завершальну дату перебудови в світі Тригерне по повній: гороскоп для Росії на День перемоги 9 травня 2022Тригерне по повній: гороскоп для Росії на День перемоги 9 травня 2022 "Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладах"Азов увійшов до Бєлгорода": у РФ масове мінування і "евакуація" після вибухів на артскладах "Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою"Довелося народжувати в перервах між вибухами": зірка Танців з зірками стала мамою

Останні новини

22:12

Будинок російського коміка під Києвом розбив рашистський снаряд

21:57

Під Києвом застрелився льотчик окупантів - ЗМІВідео

21:55

Найближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - ДаниловВідео

21:41

Вперше за довгий час: дочка Заворотнюк показала фото з мамою

21:31

У Зеленського заявили, що Росія планувала геноцид в Україні

Реклама
21:21

"Путін зазнає невдачі": Джонсон накинувся на главу Кремля з жорсткими звинуваченнямиВідео

21:20

Російські війська в Придністров'ї готуються до наступуВідео

20:45

Данілов висловився щодо нападу окупантів зі сторони Білорусі

20:39

Під Харковом ЗСУ знищили роту росіян разом з командиром, солдати Путіна відмовляються воюватиВідео

20:31

Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під ХарковомВідео

20:31

"Сотні зрадницьки вбитих мирних жителів": Макрон і Шольц шоковані звірствами росіян у Бучі

20:22

Орки завдали ракетних ударів по Миколаєву та Очакову, є жертви

19:53

Слідом за Віллісом: Джим Керрі оголосив про завершення кінокар'єриВідео

19:52

"Кара прийде": встановлено поіменний список солдатів РФ, які влаштували геноцид у БучіВідео

19:43

Чому Путіну потрібно закінчити війну з Україною до 9 травняПогляд

19:41

Прикмети на 5 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:24

Країни Балтії повністю відмовилися купувати російський газ

19:19

Зеленський назвав головну умову зустрічі з Путіним

19:16

Найнебезпечніший місяць: астролог розповіла про судний день і нові випробування України в квітніВідео

19:01

Своїх кидаємо: окупанти, тікаючи від ЗСУ, залишили десятки "двохсотих" та робочу техніку

Реклама
18:45

Дітей розлучають з батьками: близько 40 тисяч маріупольців окупанти вивезли в РФ-Денисова

18:42

Окупанти ставили українців на коліна і вбивали: у Бучі виявили катівнюВідео

18:27

Майбутнє Росії – руїни: чому відтепер росіяни не мають права мати державуПогляд

18:19

"У вбитих дітей були зв'язані руки": журналіст у деталях розповів про безчинства росіян у БучіВідео

18:17

Нові можливості та збільшення доходу: 3 знаки зодіаку - щасливчики цього тижня

17:53

"Подивіться, яких ублюдків ви виростили": Зеленський в гніві відреагував на звірства в БучіВідео

17:42

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

17:05

Україна і Росія – від добросусідства до геноциду: чому Путін винищує українцівПогляд

17:01

Перед смертю знищив російський танк і мінімум 10 загарбників: у бою за Волноваху загинув український сержант

16:59

Зруйновані будинки і всюди понівечені тіла: моторошні кадри з Бучі після звірячого візиту окупантівФотоВідео

16:23

В Україні хочуть ввести безумовний Дохід для жителів країни - радник Зеленського

16:14

Повня у квітні 2022: що потрібно зробити, щоб залучити удачу

16:12

Все понівечене окупантами: Дмитро Комаров показав жахи у звільненому ГостомеліВідео

16:00

Спрощене оподаткування, партнерські кошти – в ОП назвали інструменти розвитку економіки

15:58

Кубраков: Україна формує гнучку логістичну систему

15:50

Гітлер позаздрив би: який експеримент Росія проводить над українцямиПогляд

15:43

Смачні кекси з картопляного пюре з грибами на всі випадки життяВідео

15:18

"Бучанська різанина": у Європі шоковані звірствами російських військ під КиєвомВідео

15:07

Газовий шантаж Путіна провалився: Європа купуватиме газ за євро, а рублі дістануться Газпрому

14:59

"Розстрілювали жінок, а потім їздили по них на танках": мер Ірпеня розповів про нові звірства окупантівВідео

Реклама
14:52

Під Черніговом "самоліквідувалися" російський майор з підлеглими

14:18

Операція Немезида: як своєю звірячою злобою Росія створила в особі України страшного ворогаПогляд

14:16

Збройні Сили України збили бомбардувальник Су-34 у Харківській областіВідео

14:14

Окупант тиждень ґвалтував українку і зізнався їй у коханні - отримавши відмову, він застрелив її стару матір

13:45

Агресори на Київщині намагалися спалити мертві тіла зґвалтованих жінок - Арестович

13:42

У Луганській області четверо міських голів зрадили Україну

13:24

Армія України взяла під контроль район Прип'яті і ділянку кордону з Білоруссю

13:17

Швеція приймає українських біженців: правила в'їзду, умови, корисна інформація

13:07

Російські кати в Україні: традиція Катинського розстрілу жива і продовжується у вірних синах РосіїПогляд

13:02

Генерал розкрив подальші плани Кремля і пояснив, чому під Києвом не справжнє відведення військ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти