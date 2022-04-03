Порізав ножем і погрожував пістолетом: 20-річний окупант жорстоко зґвалтував жінку під Харковом

Насильство / Reuters, pixabay

Російські окупанти просто шокують своїми звірячими злочинами. Мешканки села Мала Рогань Харківської області розповіла, як 20-річний російський солдат зґвалтував і погрожував вбити молоду жінку.

31-річна українка поділитлася своєю історією з міжнародною правозахисною організацією Human Rights Watch, яка документує військові злочини росіян щодо мирних українців.

За словами жінки, російські військові зайшли в село Мала Рогань ще 25 лютого. Того ж дня близько 40 жителів, в основному жінки і дівчатка, сховалися в підвалі місцевої школи. Жінка була там зі своєю 5-річною дочкою, матір'ю, 13-річною сестрою і 24-річним братом.

Повністю взяти населений пункт під контроль загарбникам вдалося тільки через 2 тижні. І вже близько півночі 13 березня в місцеву школу увірвався російський солдат.

Озброєний окупант наказав усім вишикуватися в шеренгу. Жінка тримала на руках сплячу дочку. Він велів їй віддати дівчинку, але вона відмовилася. Тоді він взяв її брата на пошуки їжі.

Повернувшись через годину-дві, солдат дочекався, поки всі почнуть влаштовуватися на нічліг, а потім вивів жінку в клас на другому поверсі. Там окупант направив на свою жертву пістолет і змусив її роздягнутися.

"Він сказав "дати" йому. Весь цей час він тримав пістолет біля моєї скроні або цілився мені в обличчя. Двічі він вистрілив у стелю і сказав, що це повинно мене додатково "мотивувати", – згадує моторошні деталі українка.

Після зґвалтування солдат не дозволив жінці одягнутися, хоча в школі було дуже холодно. Можна було накинути тільки верхній одяг.

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"Поки я одягалася, солдат розповів мені, що він росіянин і що йому 20 років. Він сказав, що я нагадую йому дівчинку, з якою він ходив до школи", – ділиться пережитим жінка.

Солдат велів їй піти в підвал за речами, щоб вона могла залишитися з ним в класі. Жінка відмовилася, бо не хотіла лякати доньку. Але окупант не залишив їй вибору.

Коли жінка повернулася, росіянин знову її зґвалтував, але цього разу без пістолета, а з ножем. Їм окупант порізав українці шию і щоку, а також відрізав їй волосся. До того ж, 20-річний нелюд ще й побив жінку.

Докази тортур є на фото, наданих правозахисникам.

Близько 7 години ранку 14 березня російський солдат велів знайти пачку сигарет. Коли жінка виконала його наказ, він пішов.

Того ж дня жительці Малої Рогані вдалося вибратися до Харкова, де їй надали базову медичну допомогу.

"Мені пощастило, що я жива", - підкреслює жінка. Однак і її ґвалтівник, і всі йому подібні нелюди обов'язково поплатяться за скоєне.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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