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Чи закриє Польща двері Україні до ЄС: ЗМІ розкрили наміри нового президента

Руслан Іваненко
2 липня 2025, 23:54
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Більшість поляків змінюють позицію щодо України в ЄС, побоюючись економічних втрат і конкуренції за дотації.
Навроцкий, Польша, Евросоюз
Сільське господарство та транспорт у Польщі виступають проти вступу України через страх втратити підтримку ЄС / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Підтримка вступу України до ЄС у Польщі впала до 35%
  • Поляки стурбовані економічними наслідками інтеграції України

У Польщі зростає скепсис щодо вступу України до Євросоюзу. Обрання Кароля Навроцького президентом країни свідчить про посилення побоювань частини польського суспільства щодо євроінтеграції свого східного сусіда, пише Le Monde.

За даними опитування інституту Ibris, проведеного в червні, більшість поляків тепер виступають проти приєднання України до ЄС — підтримують цей процес лише 35% опитаних, тоді як у 2022 році таких було 85%.

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Крім політичних розбіжностей у владних колах, у суспільстві зберігаються значні побоювання щодо економічних наслідків інтеграції України.

"Деякі сектори, як-от сільське господарство і транспорт, побоюються, що європейську допомогу і субсидії, від яких Польща значною мірою залежить, буде перенаправлено на нових учасників зі Східної Європи", — пояснила політолог Амелі Зима.

Окрім того, зберігаються культурні труднощі, пов’язані з прийомом понад мільйона українських біженців. За словами Зими, "багато поляків прийняли в себе українських біженців, і після трьох років війни вони відчувають втому і психологічний шок".

Важливо також, що новообраний президент Навроцький планує зробити пріоритетом у переговорах із Києвом питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Цей крок повертає увагу до історичних суперечок і ставить під сумнів європейське майбутнє України.

Членство України в ЄС - новини за темою

Як писав Главред, переговорні кластери щодо вступу України до ЄС будуть офіційно відкриті найближчими місяцями. Про це заявив у квітні 2025 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Я твердо вірю, що Україна стане членом ЄС відразу після завершення повномасштабної війни", - сказав він.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав прискорити процес євроінтеграції України і запропонував установити конкретний термін її вступу до ЄС - 1 січня 2030 року. Таку заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" (SupportUkraine), який відбувся 24 лютого.

Крім того, президент Європейської Ради Антоніу Кошта та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про рішучу підтримку України на її шляху до членства в Європейському Союзі.

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Про джерело: Le Monde

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

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