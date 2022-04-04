Окупантів спіймали на брехні: вбиті тижнями перебували на вулицях Бучі

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В окупованій російськими військами Бучі Київської області тіла загиблих на вулицях стали з'являтися в середині березня, коли місто було під контролем РФ.

Про це свідчать супутникові знімки компанії Maxar Technologies, які публікує видання The New York Times.

Відповідно до супутникових знімків з Бучі, легко спростовуються численні заяви Росії про те, що вбивства мирних жителів нібито відбулися після виведення російських військ з передмістя Києва.

Тіла невинно вбитих мирних жителів почали з'являтися на вулицях Бучі з 11 березня, коли місто перебувало під окупацією РФ.

Додамо, що на кадрах порівнюється і аналізується геолокація супутникових знімків і відео з вулиць Бучі, на яких видно тіла вбитих.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

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