Зеленський і Трамп терміново поговорять на тлі паузи в допомозі США - Politico

Телефонну розмову президентів США та України вже готують.

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Зеленський і Трамп, імовірно, проведуть телефонну розмову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Президент України Володимир Зеленський та глава Білого дому Дональд Трамп можуть провести телефонну розмову на тлі призупинення допомоги США.

Як пише видання Politico з посиланням на два джерела, США та Україна працюють над організацією телефонної розмови двох лідерів.

За даними журналістів, ця ідея з'явилася 1 липня, коли почали надходити повідомлення про те, що США призупинили постачання зброї для України.

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"США проінформують Україну [про рішення] сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", - сказав європейський дипломат.

За його словами, США вважають нинішнє рішення "не паузою" і "не припиненням" допомоги, оскільки перебувають у процесі визначення того, як найкраще підтримати українську оборону.

"Це [підтримка України], як і раніше, пріоритет", - сказав співрозмовник.

Зі свого боку, українські ЗМІ, зокрема РБК-Україна, з посиланням на джерела стверджують, що телефонну розмову Трампа і Зеленського почали готувати ще до того, як стало відомо про припинення допомоги.

США призупинили постачання зброї в Україну - що відомо

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

У Білому домі підтвердили цю інформацію.

За даними CBS News, Пентагон проводить аудит усіх постачань США в усі країни, а не лише України. Таким чином у США, за вказівкою президента Дональда Трампа, хочуть переконатися, що за каденції попередньої адміністрації Пентагон надавав пріоритет саме потребам Америки.

Тим часом у Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.

У свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни йдеться про те, що рішення Вашингтона змусить українських військових економити ресурси і прискорить просування російської армії.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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