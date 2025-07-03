"Ми ненавиділи один одного": Шварценеггер розкрив таємницю "війни" зі Сталлоне

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Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне, безумовно, є легендами класичного американського бойовика. Їхні кінокар'єри почалися приблизно в один час, через що Арні та Слай стали справжніми конкурентами - обидва м'язисті, міцні, з непроникним обличчям і шаленою харизмою, вони могли претендувати на одні й ті самі ролі. Так почалася багаторічна війна між Шварценеггером і Сталлоне.
Сьогодні, коли обидва вони вже давно реалізувалися і як актори, і як особистості, змагальний дух у них вщух. Однак їхнє протистояння все ще пам'ятає весь Голлівуд. Про нього в недавньому шоу Енді Коена на Sirius XM Radio Andy розповів Шварценеггер.
"Ми ненавиділи один одного. Ми немов нападали один на одного, робили гидоти і говорили гидоти, всяку дурницю", - цитують Залізного Арні Fox News. Він розповів, що кути між ним і Слаєм почали згладжуватися в дев'яностих - тоді вони разом із Брюсом Віллісом і Демі Мур стали співвласниками мережі ресторанів "Планета Голлівуд".
"Наступної миті мені зателефонував мій адвокат, який також був адвокатом Слая. Він сказав: "Арнольде, чи є якесь місце для Слая в "Планеті Голлівуд"?" - згадує Шварценеггер. Сталлоне вже тоді був відомий своєю діловою хваткою, і виявився цінним інвестором. "Я подумав, що насправді це гарна ідея, тому що це могло б звести нас разом. І я хотів цього. До того моменту я вже переріс своє божевілля", - поділився Шварценеггер. Так непримиренна ворожнеча між акторами закінчилася.
Утім, Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне не відмовили собі в задоволенні час від часу підколоти один одного. Наприклад, у фільмі Слая "Нестримні" (2010) у Залізного Арні є камео, побудоване на їхньому протистоянні в реальному житті. До того ж у сценарії також обігруються політичні амбіції Шварценеггера.
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Про персону: Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер - культурист, актор і політичний діяч. П'ятиразовий володар титулу "Містер Всесвіт" і семиразовий - "Містер Олімпія", засновник конкурсу бодібілдингу "Арнольд Класік". 38-ий губернатор американського штату Каліфорнія (2003-2011). Володар премій "Золотий глобус" (1977), "Сатурн" (1992) та іменної зірки на голлівудській Алеї слави. Найвідоміші кінороботи: "Конан-варвар" (1982), "Хижак" (1987), "Згадати все" (1990), серія фільмів "Термінатор".
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