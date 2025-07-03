США припинили постачання деяких видів зброї Києву: у Держдепі розкрили деталі

Повідомлення про припинення поставок стосуються тільки певних найменувань, підкреслила Теммі Брюс.

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У США прокоментували ситуацію щодо постачання озброєнь Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Defense.gov/John Hamilton

Що відомо:

США не припинять постачання зброї та ракет для систем ППО

Призупинення поставок стосується лише певних найменувань

США не припинять постачання зброї та ракет для систем протиповітряної оборони для України, заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, повідомлення про припинення поставок стосуються тільки певних найменувань, повідомляє видання Kyiv Post.

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"Наші зобов'язання не змінилися", - наголосила вона під час щоденного брифінгу на запитання щодо послаблення обороноздатності України в разі припинення військової допомоги, незважаючи на заявлену мету президента США Дональда Трампа "припинити вбивства" в Україні.

"Це не припинення нашої допомоги Україні... Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася... Існує кілька інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації з озброєнням в Україні", - сказала вона, не надаючи додаткових подробиць.

Брюс також стверджує, що цей крок "не буде фактором" у поведінці РФ на полі бою, оскільки, за її словами, "ми не призупинили постачання зброї Україні".

"Президент також вказав на свою незмінну відданість справі ракет Patriot", - сказала вона.

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Раніше в Пентагоні зробили важливу заяву з питання припинення поставок Україні. У Дональда Трампа, як і раніше, є дієві варіанти підтримки Києва, кажуть у Пентагоні.

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути брак зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

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Про джерело: Державний департамент США Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

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