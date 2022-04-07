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Дочка жінки з червоним манікюром, яка стала символом окупованої Бучі, розповіла історію матері

7 квітня 2022, 07:25

Фотографія руки Ірини з червоним манікюром облетіла весь світ. І саме через цей знімок її родина дізналася, що мама більше не повернеться додому.

Ірина з Бучі
Ірина з Бучі загинула від рук російських окупантів / Колаж Instagram, Olga Wilson ​

Українка Ірина із села Михайлівка-Рубежівка стала жертвою російської окупації та символом Бучі - фотографія її руки з червоним манікюром облетіла весь світ. І саме через цей знімок її родина дізналася, що мама більше не повернеться додому. У жінки залишилися двоє дочок і чоловік. У квітні їй повинно було виповнитися 53.

Жінку розстріляли, коли вона поверталася додому через Бучу. Ірина працювала в Епіцентрі в Києві на Берковецькій. Вона пробула там тиждень війни, оскільки думала, що в торговому центрі буде безпечно. Коли почалися обстріли, жінка вирішила, що поїде додому, бо вдома є льох, в якому можна сховатися. Ірина сіла на велосипед 5 березня - тоді окупанти почали наступ на Ірпінь, розповіла ТСН дочка загиблої Надія.

Жінці вдалося дістатися до центру Ірпеня. Вона подзвонила дочкам і повідомила, що їде додому. Їхати залишалося всього лише 15 хвилин.

"Ми намагалися її відрадити і просили, щоби вона поїхала в бік вокзалу і шукала евакуацію. Але вона лише сказала молодшій сестрі: "Все, дочко, мама любить тебе, давай, тому що мені важко крутити педалі". І через годину у нас з нею вже не було зв'язку", - згадує Надія.

Дочки Ірини сподівалися, що мама доїхала додому, але не виходить на зв'язок, бо в селі його просто немає.

Наступного сім'я Ірини побачила допис у Facebook, в якому військовий розповів, що через КП Українськ проїжджала жінка, і вона потрапила під обстріл.

Сім'я Ірини хотіла забрати тіло, але їм сказали, що дістатися туди не можна. Майже цілий місяць рідні Ірини сподівалися, що вона жива і потрапила до лікарні. Але 1 квітня - в день її народження - з'явилося відео. На кадрах - Ірина лежить мертва з велосипедом.

"Там не було видно обличчя, але було видно штани, в яких вона пішла на роботу. Також було видно манікюр. Вона робила його два місяці поспіль", - розповіла дочка Ірини.

червоний манікюр, рука, Буча
Фото, яке облетіло весь світ і стало символом Бучі

До слова, американське видання The New York Times опублікувало відео, на якому російські окупанти з бронемашини вистрілили в людину на велосипеді під час окупації Бучі. Ймовірно, цією людиною на велосипеді й могла бути Ірина.

За кілька тижнів після того, як місто було звільнено, тіло людини в цивільному одязі біля велосипеда було знайдено точно в цьому місці. На цьому кадрі Надія впізнала свою маму.

Ірина, Буча
Ірині залишалося їхати до дому лише 15 хвилин. Але її вбили окупанти

Сім'я загиблої досі не може забрати тіло. Спочатку потрібно провести експертизу, щоби весь світ повірив у те, що Ірину вбили російські військові.

Дочка Ірини написала в Instagram зворушливий допис про маму. Дівчина каже, що досі не може прийти до тями після того, що сталося.

"Сьогодні рівно місяць з того дня, як мама більше не напише мені: "Як справи у маминої мишки?". А після того, як я не буду відповідати більше хвилини, подзвонить і запитає, чи не образив мене хтось. "Хто мене може образити, всі ж тебе знають", – відповіла б я", - написала дочка загиблої.

"Хтось думає, що там лежить актриса, а для мене це жива картинка, яка знову і знову встає у мене в голові. Війна прийшла не лише в мою країну. Вона прийшла в мій будинок і забрала, ні, точніше вкрала, мій Всесвіт", - написала дівчина.

Як повідомляв Главред, після звільнення Бучі, Гостомеля, Ірпеня та інших українських населених пунктів від росіян відкрилися страшні звірства, які здійснювали там російські загарбники за час окупації. Там виявили багато тіл мирних жителів, частину з яких не просто вбили, а замучили. Будинки та інша інфраструктура навколо просто зруйновані.

В одному з будинків у Бучі українські військові знайшли облаштовану російськими окупантами катівню.

Житель Бучі під Києвом розповів, як знущалися російські окупанти над мирними жителями в місті. Чоловік опинився в полоні загарбників, і його, як і інших чоловіків, жорстоко катували.

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