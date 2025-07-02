"Зв'язали себе з РФ": жорстка заява Зеленського щодо громадянства Онуфрія

Президент заявив про роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе з РФ.

https://glavred.net/ukraine/svyazali-sebya-s-rf-zhestkoe-zayavlenie-zelenskogo-naschet-grazhdanstva-onufriya-10678187.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський висловився щодо громадянства Онуфрія / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Важливе із заяв президента:

Триває робота щодо осіб, які пов'язали себе з РФ

Будуть нові українські санкції та нові рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський прокоментував припинення українського громадянства митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського).

"Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов'язали себе з Росією", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

відео дня

При цьому глава держави також пообіцяв, що будуть нові українські санкції та нові рішення РНБО.

"Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, у тому числі проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію або виправдовує її - усім цим персонам місця в Україні немає і не буде", - додав Зеленський.

Дивіться відео - заява Володимира Зеленського:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський підписав Указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського, який більш відомий як діяч УПЦ МП Онуфрій. Про це повідомили в СБУ. З'ясувалося, що митрополит добровільно отримав громадянство країни-агресорки Росії ще у 2002 році.

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності афілійованих із Москвою церков. Як неодноразово писали ЗМІ, йдеться, зокрема, про заборону УПЦ Московського патріархату.

У 2024 році розгорівся скандал через те, що священик УПЦ МП Віталій Лашта вдарив кулаком в обличчя жительку села Волошки Ковельського району Волинської області Вікторію Дідух, рідний брат якої загинув на війні.

Читайте також:

Про персону: митрополит Онуфрій У миру Орест Березовський. Народився 5 листопада 1944 року в Чернівецькій області. Церковний діяч, предстоятель УПЦ (МП), громадянин РФ. Війну з Росією називає "братнім кровопролиттям", призначення Константинопольським Патріархом екзархів до Києва назвав грубим втручанням у внутрішні справи УПЦ МП. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну закликав президента Росії Путіна припинити війну і заявив про підтримку української армії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред