Дрон РФ влучив у 9-поверхівку в Одесі: виникла пожежа, є постраждалі

Коротко:
- РФ атакувала Одесу дронами
- Під удар потрапив 9-поверховий будинок
- Рятувальники евакуювали 50 людей, є постраждалі
У ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу дронами. Прогриміли вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, 50 осіб евакуювали, четверо постраждали.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що рятувальники врятували п'ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Серед них - двоє дітей. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.
За попередніми даними, один із під'їздів багатоповерхівки зазнав значних пошкоджень.
"Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі - це дасть змогу визначити подальші дії", - сказав Труханов.
У ДСНС додали, що в пошкодженій дев'ятиповерхівці виникла пожежа з 7 по 9 поверхи.
Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є четверо постраждалих.
На місці розгорнуто Пункт незламності, працюють психологи. Тривають роботи з ліквідації наслідків.
За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, попри роботу ППО є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Інформацію про постраждалих уточнюють. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби.
Як писав Главред, у ніч на середу, 2 липня, російська армія атакувала Україну дронами Шахед. Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. Під ворожими ударами опинилися Новобаварський район Харкова і Куп'янський район області.
У ніч на понеділок, 30 червня, Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.
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