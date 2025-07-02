Молодий француз: у Агутіна і Варум сталися зміни в особистому житті

Агутін і Варум тепер можуть стати частими гостями у своєї дочки.

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Агутін і Варум чекають на зміни в родині / Колаж Главред, фото РБК

Коротко:

Чому Агутін вирішив купити ще одну квартиру

Які зміни чекають на нього

Російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про зміни у своїй родині.

Зокрема, як пишуть російські пропагандисти, позашлюбна дочка Агутіна Поліна вийшла заміж. Минулої весни музикант повідомив, що купив Поліні апартаменти. Щоправда, в якій країні розташована ця нерухомість, артист не став уточнювати.

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Агутін та його доньки / Фото КП

Відомо, що дочка Агутіна давно не живе в терористичній Росії. Ще кілька років тому молода жінка вступила до Інституту Святого Йосипа і закінчила юридичний факультет у Ніцці.

В університеті вона і зустріла свою другу половину. Її коханий чоловік - француз арабського походження Жуан.

Старша дочка виходить заміж / Фото РБК

До слова, друга дочка Агутіна і Варум живе в Маямі, США. Вона також не збирається будувати своє життя в скріпній Росії.

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Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

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Хто такий Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

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