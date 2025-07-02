Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Молодий француз: у Агутіна і Варум сталися зміни в особистому житті

Олена Кюпелі
2 липня 2025, 12:46
179
Агутін і Варум тепер можуть стати частими гостями у своєї дочки.
Агутін і Варум чекають на зміни в родині
Агутін і Варум чекають на зміни в родині / Колаж Главред, фото РБК

Коротко:

  • Чому Агутін вирішив купити ще одну квартиру
  • Які зміни чекають на нього

Російський співак Леонід Агутін, який вважає за краще мовчати про страшне терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про зміни у своїй родині.

Зокрема, як пишуть російські пропагандисти, позашлюбна дочка Агутіна Поліна вийшла заміж. Минулої весни музикант повідомив, що купив Поліні апартаменти. Щоправда, в якій країні розташована ця нерухомість, артист не став уточнювати.

відео дня
Агутін і його дочки
Агутін та його доньки / Фото КП

Відомо, що дочка Агутіна давно не живе в терористичній Росії. Ще кілька років тому молода жінка вступила до Інституту Святого Йосипа і закінчила юридичний факультет у Ніцці.

В університеті вона і зустріла свою другу половину. Її коханий чоловік - француз арабського походження Жуан.

Старша дочка виходить заміж
Старша дочка виходить заміж / Фото РБК

До слова, друга дочка Агутіна і Варум живе в Маямі, США. Вона також не збирається будувати своє життя в скріпній Росії.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Главред раніше писав про те, що Леонід Агутін відмовився стояти в одному кадрі з російським співаком під псевдонімом Shaman, який виступає на пропагандистських концертах, що оспівують війну в Україні.

Інцидент трапився під час запису новорічного російського концерту "Песня года".

Раніше також Агутінвирішив зробити заяву про шлюб із Варум. Послання співак залишив на своїй сторінці в соцмережі. "Нам сьогодні 25. Уже й не знаю - це багато чи мало. Якби мене запитали 25 років тому, сказав би, що це неможливо. А ось уже 24 роки тому цілком міг допустити такий масштаб і не тільки. Я так вдячний за твою любов до мене і так трепетно зберігаю свою любов до тебе. Цього м'якого і сильного почуття близькості та довіри відчайдушно не вистачає зараз навколишньому світу. Любов моя, наша з тобою команда взяла срібло. Рухаємося до подальших досягнень, у тому світі вже який є", - написав артист.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Леонід Агутін

Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008).

За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів.

Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Леонід Агутін Анжеліка Варум новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війська РФ "засвітились" з триколором на Дніпропетровщині - в Генштабі зробили заяву

Війська РФ "засвітились" з триколором на Дніпропетровщині - в Генштабі зробили заяву

13:06Фронт
Війна вдарила бумерангом: росіяни виходять на вулиці із масштабними протестами

Війна вдарила бумерангом: росіяни виходять на вулиці із масштабними протестами

12:33Світ
РФ тисне на двох фронтах: в AP назвали найкращий сценарій для України у війні

РФ тисне на двох фронтах: в AP назвали найкращий сценарій для України у війні

12:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

Вілли, мерседеси, няні: де відпочивають ведучі українського ТБ

Вілли, мерседеси, няні: де відпочивають ведучі українського ТБ

Китайський гороскоп на сьогодні 2 липня: Півням потрібно "попітніти", Козлам - суперечки

Китайський гороскоп на сьогодні 2 липня: Півням потрібно "попітніти", Козлам - суперечки

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Порошенко подарував мільйон доларів, але продовжує скаржитись, що через санкції не може допомагати ЗСУ - експерт

Загинув комбат 110-ї бригади і не тільки: Україна відповість РФ за удар по Гуляйполю

Загинув комбат 110-ї бригади і не тільки: Україна відповість РФ за удар по Гуляйполю

Останні новини

14:34

Чи дійсно США припинили постачання зброї і що робитиме далі Україна

14:22

Найдоступніше для українців м'ясо стає розкішшю: магазини переписали ціни

14:11

Консервація огірків у 2025 році: якими будуть ціни на улюблений овоч в Україні

13:51

Чому 3 липня не можна шити і в'язати: яке церковне свято

13:21

Завжди дозволяти собакам сидіти на дивані не можна: кінолог попередив господарівВідео

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
13:12

Через два роки після розлучення: лідер Без Обмежень повідомив про заручини

13:06

Війська РФ "засвітились" з триколором на Дніпропетровщині - в Генштабі зробили заяву

13:05

Вчені вживили мишам людський "ген мови": результати вразили

12:46

Молодий француз: у Агутіна і Варум сталися зміни в особистому житті

Реклама
12:33

Війна вдарила бумерангом: росіяни виходять на вулиці із масштабними протестами

12:27

РФ тисне на двох фронтах: в AP назвали найкращий сценарій для України у війні

12:21

Путін у розмові з Макроном відмовився від перемир'я: на Україну чекає два сценарії

12:14

Вітер вщухне, а температура підніметься до +38: коли Україну накриє сильна спека

11:59

"Вона майже паралізована": що сталося із зіркою "Коли ми вдома" та "За двома зайцями"

11:49

Гороскоп Таро на завтра 3 липня: Скорпіонам зачаїтися, Тельцям - хороші новини

11:25

Майже 50 гривень за євро: в обмінниках фіксують рекордний зліт валюти

11:23

Власникам авто із США загрожують штрафи: за що доведеться викласти круглу суму

11:18

По 500 "Шахедів" щоночі: Буданов сказав, чи зможе РФ запускати стільки дронів

10:55

Китайський гороскоп на завтра 3 липня: Щурам - переживання, Бикам - образа

10:51

Буданов оцінив спроби прориву РФ на фронті: що буде з літнім наступом

Реклама
10:35

4 знаки зодіаку, у яких у липні настає світанок нового життя

10:35

"Відкрити вогонь": ЗМІ показали запис наказу МО РФ на атаку азербайджанського лайнера

10:26

Окупантів у Сумській області стане більше, РФ вигадала хитрий план - Снєгирьов

09:26

2 000 гривень "зверху": українці можуть отримати додаткову виплату на дітей

09:13

США призупинили постачання важливої зброї Києву: у Білому домі зробили заяву

09:00

Торгівля замість тиску: як угода США і Китаю вплине на війну в УкраїніПогляд

08:28

"Залишатися там не можна": людей терміново відселяють із однієї області

08:14

Карта Deep State онлайн за 2 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:48

Мерц зробив нову заяву про постачання Україні ракет Taurus: що сказав

07:01

РФ вдарила по Харкову: спалахнула потужна пожежа, пошкоджено будинки та СТОФото

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з сантехніком за 45 сек

05:17

Корея жодного відношення не має: чому морква по-корейськи так називається

04:55

Чому не можна казати "бувший у користуванні": яким одним словом треба замінитиВідео

04:30

Європейці були іншими: обличчя жінки з доісторичних часів стало відкриттям

03:55

Чому маленькі собаки поводяться агресивно: кінолог розкрив секрет

03:30

Чи загрожує Путіну вирок: Олещук оцінив ризики для президента РФ

03:02

Ситуація погіршиться: Буданов попередив про нову загрозу з боку Китаю та КНДР

02:35

Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

01:40

США призупинили постачання зброї: ЗМІ дізналися причину та які поставки зупинили

01:30

Перший публічний вихід: 81-річний Роберт Де Ніро перестав приховувати обличчя дворічної доньки

Реклама
00:33

Путін не зупиниться: ЗМІ розкрили, куди ведуть апетити Кремля

00:20

"Друзі чи коханці": Melovin "сповідався" відомій співачці

00:06

Уражено НПЗ та завод "Купол" за 1300 км: Генштаб розкрив деталі вогняного "привіту"

01 липня, вівторок
23:46

Тополя зібрав пів мільйона гривень на психіатра народній депутатці

23:31

В Україні каратимуть водіїв за дії пасажира: про що йдеться

23:15

"Обвалилася частина конструкції": будинок співачки Руслани постраждав від російських обстрілів

22:38

Бачать більше, ніж інші: 4 знаки зодіаку наділені особливою інтуїцією

22:35

Копія тата: який вигляд має старший син першого "Холостяка" Чмерковського

22:27

Таємниці солом’яних дахів українських хат: несподівані факти та цікаві секретиВідео

22:11

Загинув комбат 110-ї бригади і не тільки: Україна відповість РФ за удар по Гуляйполю

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти