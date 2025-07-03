Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США

У Пентагоні стверджують, що в цьому питанні не йдеться про повне припинення допомоги.

https://glavred.net/politics/oruzhie-uzhe-bylo-v-polshe-chto-ne-poluchit-ukraina-iz-za-priostanovleniya-pomoshchi-ot-ssha-10678232.html Посилання скопійоване

США призупинили допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, facebook.com/DonaldTrump

Що відомо:

США призупинила надання частини військової допомоги Україні

Це торкнулося озброєння, яке вже було в Польщі

Адміністрація американського президента Дональда Трампа вирішила призупинити частину військової допомоги Україні. Це торкнулося навіть того озброєння, яке зберігалося на складах у Польщі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що на момент призупинення поставок у Польщі перебувало понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем ППО Stinger, ракет повітря-земля Hellfire і понад 90 ракет повітря-повітря AIM.

відео дня

Попри все це в Пентагоні заявили, що США не будуть повністю припиняти військову допомогу Україні. Трампу хочуть запропонувати варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну.

Призупинення військової допомоги США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився тимчасово зупинити постачання ракет і боєприпасів в Україну через побоювання щодо власних резервів збройних сил США. Цю інформацію вже підтвердили в Білому домі.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Рішення Вашингтона викликає серйозне занепокоєння в Києві, адже без американської підтримки значно послаблюється система протиповітряної оборони України, що ускладнює відбиття масштабних російських атак з повітря, пише The New York Times.

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про призупинення американської військової допомоги для України. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього звернення.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред