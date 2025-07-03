Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США

Що відомо:
- США призупинила надання частини військової допомоги Україні
- Це торкнулося озброєння, яке вже було в Польщі
Адміністрація американського президента Дональда Трампа вирішила призупинити частину військової допомоги Україні. Це торкнулося навіть того озброєння, яке зберігалося на складах у Польщі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Видання стверджує, що на момент призупинення поставок у Польщі перебувало понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем ППО Stinger, ракет повітря-земля Hellfire і понад 90 ракет повітря-повітря AIM.
Попри все це в Пентагоні заявили, що США не будуть повністю припиняти військову допомогу Україні. Трампу хочуть запропонувати варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну.
Призупинення військової допомоги США - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився тимчасово зупинити постачання ракет і боєприпасів в Україну через побоювання щодо власних резервів збройних сил США. Цю інформацію вже підтвердили в Білому домі.
Рішення Вашингтона викликає серйозне занепокоєння в Києві, адже без американської підтримки значно послаблюється система протиповітряної оборони України, що ускладнює відбиття масштабних російських атак з повітря, пише The New York Times.
Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про призупинення американської військової допомоги для України. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього звернення.
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