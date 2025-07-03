Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2025, 01:29
9
У Пентагоні стверджують, що в цьому питанні не йдеться про повне припинення допомоги.
Дональд Трамп, військова допомога
США призупинили допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, facebook.com/DonaldTrump

Що відомо:

  • США призупинила надання частини військової допомоги Україні
  • Це торкнулося озброєння, яке вже було в Польщі

Адміністрація американського президента Дональда Трампа вирішила призупинити частину військової допомоги Україні. Це торкнулося навіть того озброєння, яке зберігалося на складах у Польщі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання стверджує, що на момент призупинення поставок у Польщі перебувало понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем ППО Stinger, ракет повітря-земля Hellfire і понад 90 ракет повітря-повітря AIM.

відео дня

Попри все це в Пентагоні заявили, що США не будуть повністю припиняти військову допомогу Україні. Трампу хочуть запропонувати варіанти продовження військової допомоги, які відповідають його меті закінчити війну.

Призупинення військової допомоги США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився тимчасово зупинити постачання ракет і боєприпасів в Україну через побоювання щодо власних резервів збройних сил США. Цю інформацію вже підтвердили в Білому домі.

помощь США, инфографика
Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка Главред

Рішення Вашингтона викликає серйозне занепокоєння в Києві, адже без американської підтримки значно послаблюється система протиповітряної оборони України, що ускладнює відбиття масштабних російських атак з повітря, пише The New York Times.

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про призупинення американської військової допомоги для України. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього звернення.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Пентагон Дональд Трамп військова допомога вторгнення Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вибух, що сколихнув Житомирщину: кількість жертв продовжує зростати

Вибух, що сколихнув Житомирщину: кількість жертв продовжує зростати

02:06Україна
Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США

Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США

01:29Політика
Чи закриє Польща двері Україні до ЄС: ЗМІ розкрили наміри нового президента

Чи закриє Польща двері Україні до ЄС: ЗМІ розкрили наміри нового президента

23:54Політика
Реклама

Популярне

Більше
Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку "червоного" шторму

Молодий француз: у Агутіна і Варум сталися зміни в особистому житті

Молодий француз: у Агутіна і Варум сталися зміни в особистому житті

Гороскоп Таро на завтра 3 липня: Скорпіонам зачаїтися, Тельцям - хороші новини

Гороскоп Таро на завтра 3 липня: Скорпіонам зачаїтися, Тельцям - хороші новини

Смертельні вибухи під Житомиром: з'явилися нові подробиці

Смертельні вибухи під Житомиром: з'явилися нові подробиці

Спека в Україні триватиме недовго: коли відчутно впаде температура

Спека в Україні триватиме недовго: коли відчутно впаде температура

Останні новини

02:06

Вибух, що сколихнув Житомирщину: кількість жертв продовжує зростати

01:30

"Ми ненавиділи один одного": Шварценеггер розкрив таємницю "війни" зі Сталлоне

01:29

Зброя вже була в Польщі: що не отримає Україна через призупинення допомоги від США

01:13

"Бавовна" в Харцизьку: окупанти отримали "яскравий" сюрпризВідео

02 липня, середа
23:55

Не може нормально функціонувати: Кейт Міддлтон зробила зізнання про здоров'я

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
23:54

Чи закриє Польща двері Україні до ЄС: ЗМІ розкрили наміри нового президента

23:42

Хто з них мама: донька Джессіки Альби здивувала дорослим виглядом

22:51

Син Санти Дімопулос живе окремо від неї: Джеджула поділився новинами

22:42

Чому американські поліцейські торкаються задньої фари: секрет розкрито

Реклама
22:11

Смертельні вибухи під Житомиром: з'явилися нові подробиціВідео

21:37

Найкорисніша ягода для кишечника: кому і скільки її можна їсти

21:30

Хто стоїть за зменшенням допомоги Україні: нардеп зробив жорстку заяву

21:08

"Зв'язали себе з РФ": жорстка заява Зеленського щодо громадянства ОнуфріяВідео

20:43

Секрети предків: як українці будували хати, що витримували випробування часуВідео

20:30

Привітання з днем народження подрузі - красиві слова та прикольні картинки

20:11

Сон успішних і знаменитих: Наполеон спав 4 години, а Далі взагалі не змикав очей

20:05

Підірвано цехи з випуску дронів: у Мережі дізналися деталі прильотів по заводу у РФ

20:03

Сильна пожежа, є загиблі: під Житомиром прогриміли сильні вибухиВідео

19:54

Нова ера освіти: перший віртуальний випуск студентів у метавсесвіті новини компанії

19:48

Призупинення поставок зброї США для України: Зеленський вказав на важливий момент

Реклама
19:40

Україну накриває нестерпна спека: де температура повітря буде майже +40

19:22

Несподівана "амністія" для Кремля: кого "випадково" США вивела з-під санкцій

19:20

Полковника підірвали далекобійною ракетою: деталі ліквідації топофіцера РФ

19:16

Що не можна викидати у смітник 3 липня: суворі прикмети та заборони

18:57

Реперу P. Diddy винесли вирок: йому загрожує до 10 років в'язниці

18:48

Генсек НАТО Марк Рютте висміяв Лаврова і згадав Ісуса Христа - що сталось

18:35

На дорогах проводять перевірки: за що водіїв можуть оштрафувати на 34 тисячі

18:12

Гороскоп на завтра 3 липня: Ракам - серйозна проблема, Терезам - важлива зустріч

18:12

"США виходять із війни": ЗМІ про наслідки припинення постачання зброї Україні

17:59

"Їли сніг і били свої": ЗСУ взяли в полон громадянина Китаю, що він сказавВідео

17:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках з пакувальницею грибів за 23 с

17:20

Сім'я проситиме приготувати знову і знову: рецепт дерунів з м'ясом за 10 хвилин

17:18

Війська з КНДР можуть кинути на фронт: розкрито несподіваний прогноз

17:07

США призупинили постачання зброї Україні: у Путіна зраділи

17:04

Рейтинг дивних та смішних імен з СРСР, які реально давали дітям - звучить як жартВідео

16:59

Кузю з "Універу" засудили до 12 років в'язниці з конфіскацією

16:49

"Медовий місяць" пішов на користь: Галкін показав, який вигляд Пугачова має зараз

16:40

"Сім годин у лікарні": доньку Валерії госпіталізували після гучного банкету

16:26

В Україні закінчуються запаси ракет ППО зі США: у Bild дізналися небезпечні терміни

16:12

Дуже важкий стан: Пугачовій у РФ заочно поставили діагноз

Реклама
15:43

Росія може кинути на фронт проти України 30 тисяч іноземців - ЗМІ розкрили деталі

15:38

Чому в Бразилії говорять португальською мовою - це почалося сотні років тому

15:37

Зеленський позбавив громадянства митрополита Онуфрія: в СБУ оприлюднили причину

15:37

Зі світлою скорботою: брат покійної Леді Ді поділився рідкісним фото принцеси

15:32

Україна повернула Росії тіла, передані під час репатріації: у чому причина

15:20

Троянди потрібно поливати в один час доби: що треба знати, щоб не угробити квітиВідео

14:45

Спека в Україні триватиме недовго: коли відчутно впаде температура

14:36

Донька Тоні Матвієнко прокоментувала побиття матері

14:34

Чи дійсно США припинили постачання зброї і що робитиме далі Україна

14:22

Найдоступніше для українців м'ясо стає розкішшю: магазини переписали ціни

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракПотапКейт МіддлтонАлла ПугачоваСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти