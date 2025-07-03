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Рекордна ціна: в Україні різко подорожчав важливий продукт

Альона Вороніна
3 липня 2025, 10:19
188
Ціна цього продукту майже на 57% дорожче, ніж рік тому, і на 13% більше порівняно з минулим місяцем.
Рекордна ціна: в Україні різко подорожчав важливий продукт
В Україні різко подорожчав важливий продукт/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні різко подорожчало вершкове масло
  • Середня вартість кілограма продукту жирністю 72,5-73% вже перевищує 580 гривень
  • Така ціна майже на 57% дорожча, ніж рік тому, і на 13% дорожча, ніж було минулого місяця

Вершкове масло в Україні різко подорожчало через зростання світових цін на цей продукт.

Середня вартість кілограма продукту жирністю 72,5-73% вже перевищує 580 гривень. Про це повідомили в "Асоціації виробників молока" у своєму останньому аналітичному звіті.

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Зазначається, що вершкове масло бренду "Люстдорф" з жирністю 72,5% у пакуванні 180 грамів зараз коштує близько 650 гривень за кілограм. Тобто за 180 г такого масла доведеться віддати 117 грн. Аналітики наголошують, що така ціна майже на 57% дорожча, ніж рік тому, і на 13% дорожча, ніж було минулого місяця.

У середньому, масло українського виробництва жирністю від 72,5 до 73% продається за ціною близько 585 гривень за кілограм, що на 39% перевищує показники минулого року.

У той же час серед вітчизняних марок найдорожчим є "Глобино Селянське солодковершкове" жирністю 73% у 200-грамовій пачці. Вартість такого масла становить близько 593 гривні за кілограм. Тобто за 180 г потрібно буде віддати близько 106 грн., а за 200 г – 117 грн.

Імпортне вершкове масло "Президент" коштує майже 990 гривень за кілограм, тобто за пачку 200 г потрібно буде заплатити 198 грн. Така ціна на 70% дорожча, ніж український аналог.

Експерти зазначають, що таке підвищення цін може бути пов’язане з тим, що зараз зростають світові котування на молочну продукцію. Зокрема, вартість вершкового масла на європейських біржах у травні 2025 року становила 7200-7400 євро за тонну. Аналітик "Асоціації виробників молока" Георгій Кухалейшвілі зазначає, що такі показники є рекордними – таких рекордних показників не було від 2017-2018 років.

Водночас, попри те, що масло дорожчає, деякі інші молочні продукти дешевшають. Зокрема, спостерігається подешевшання молока в пакованні, кефіру у тетрапаку і склі, а також кисломолочного сиру і сулугуні. Фахівці зазначають, що таке подешевшання може бути спричинене тим, що зараз спостерігається надлишок молока-сировини і накопичення нереалізованої продукції.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни на "синю перлину" впали на 30% – в Україні різко подешевшала улюблена ягода. Темп падіння цін за 3–5 днів становить 15–30% залежно від регіону та якості.

Також раніше повідомлялося, що найдоступніше для українців м'ясо стає розкішшю – магазини переписали ціни. Ціни зросли одразу на декілька різновидів м'яса.

Нагадаємо, економіст попередив, що буде з цінами на продукти восени. На підвищення та знищення цін на продукти в Україні впливає низка факторів.

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Про джерело: Асоціація виробників молока

Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

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