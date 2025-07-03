Вибухи і прильоти в семи районах: РФ вдарила по Україні десятками дронів

Противник атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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РФ б'є по Україні безпілотниками / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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Знешкоджено 40 із 52-х ударних безпілотників РФ

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника

Сили оборони знешкодили 40 із 52-х ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну вночі.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 22 - збито вогневими засобами ураження, 18 локально втрачено/пригнічено РЕБ", - повідомляють у Telegram Повітряні сили Збройних сил України.

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Повідомляється, що в ніч на 3 липня (з 21.30 2 липня) противник атакував 52 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

/ Главред

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника в 7 локаціях, а також падіння збитих - на 1 локації.

/ t.me/kpszsu

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в ніч на 3 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу дронами. Прогриміли вибухи. Унаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий будинок, 50 осіб евакуювали, четверо постраждали.

Нагадаємо, раніше Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, з них одна дитина.

Як писав Главред, раніше російська армія атакувала Україну дронами Шахед. Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. Під ворожими ударами опинилися Новобаварський район Харкова і Куп'янський район області.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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