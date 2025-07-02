Спека в Україні триватиме недовго: коли відчутно впаде температура

Синоптикиня поділилась прогнозом погоди на найближчі дні.

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Прогноз погоди на 3 липня / фото: pixabay

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Яка погода буде 3 липня

Коли в Україні буде найспекотніше

Погода в Україні наступні кілька буде доволі спекотною, але температура повітря буде як підніматись, так і опускатись. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, вже у четвер, 3 липня, температура підскочить до +30 градусів. Але така погода триватиме недовго, 5-6 липня температура знизиться, хоча з 7 числа знову стане спекотніше.

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Погода в Україні 3 липня

Діденко наголосила, що 3 липня в Україні очікується +27...+32 градуси. На північному сході +23...+27 градусів.

Грозові дощі 3 липня пройдуть лише у східних областях, тому там і буде свіжіше.

Погода в Україні 3 липня / фото: meteoprog

Погода у Києві

У Києві спека також триватиме з перервами. Відомо, що 3 липня у столиці буде сухо, а повітря прогріється до +28...+30 градусів.

"4 липня у Києві також буде спекотно, 5-6 липня стриманіше, а 7-8 липня дуже спекотно! Із 9 липня спека послабне", - додала синоптикиня.

Погода у Києві / фото: meteoprog

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас, синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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