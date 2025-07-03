США переглядають поставки зброї Україні: ЗМІ оприлюднили справжню причину

Американський чиновник запевняє, що пауза у поставках торкнулась не лише України.

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Вказівку призупинити допомогу дав Трамп / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот, pixabay

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Причиною паузи у передачі Україні зброї став аудит

Без американського озброєння залишились і інші країни

Наразі невідомо, коли пауза у постачанні зброї закінчиться

США призупинили постачання деяких видів озброєння Україні. Це стало несподіванкою не лише для українців, але й для деяких чиновників США, які добре проінформовані в таких питаннях.

Однак ЗМІ поспілкувалися з американським чиновником, який пояснив, що стало причиною такого рішення. Як повідомляє CBS News з посиланням на представника Білого дому, в США розпочався аудит.

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Він запевнив, що Пентагон проводить аудит усіх поставок США до усіх країн, а не лише України. Таким чином в США, за вказівкою президента Дональда Трампа, хочуть переконатися, що за каденції попередньої адміністрації Пентагон надавав пріоритет саме потребам Америки.

Пентагон / Інфографіка: Главред

При цьому представник Білого дому не назвав інші країни, для яких також були призупинені поставки зброї та не повідомив, як довго триватиме ця пауза для України.

Призупинення постачання зброї Україні - останні новини

Нагадаємо, аналітики ISW попередили, що призупинення постачання в Україну військової допомоги, а саме - критично важливих засобів ППО, артснарядів і ракет, змусить українських військових економити ресурси і прискорить просування російської армії.

Раніше у Пентагоні прокоментували припинення військових поставок Україні, заявивши про намір запропонувати президенту Дональду Трампу можливі шляхи для продовження надання допомоги.

Нещодавно, як писав Главред, стало відомо, що на момент призупинення поставок США у Польщі перебувало понад два десятки ракет Patriot PAC-3, понад два десятки систем ППО Stinger, ракет повітря-земля Hellfire і понад 90 ракет повітря-повітря AIM.

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Про джерело: CBS News CBS News — новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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