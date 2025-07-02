Син Санти Дімопулос живе окремо від неї: Джеджула поділився новинами

Даніель приїхав до Києва і віддав перевагу сонячному Дубаю, а не військовому Києву.

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Син Дімопулос вирішив жити в Києві зі своїм батьком / Колаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Коротко:

На що звернув увагу Андрій Джеджула

Де раніше жила дитина

Український актор і ведучий Андрій Джеджула, який несподівано для шанувальників повідомив, що втретє став батьком, розкрив правду про те, де проживає його син Даніель, якого його народила танцівниця Санта Дімопулос.

Як розповів він в інтерв'ю Обозревателю, старший син шоумена не живе зі своєю матір'ю. Уже рік молодий хлопець живе в Києві.

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Син Дімопулос вирішив жити зі своїм батьком / Фото Instagram/daniel_djedjula

"Син живе зі мною вже рік - хочу це уточнити, тому що зараз деколи складається ситуація, що журналісти передруковують стару інформацію або складають матеріали з уривків інтерв'ю, не перевіряючи фактів. В одному з видань написали, що Даніель живе з мамою, а це не відповідає дійсності", - каже він.

Син Дімопулос вирішив жити зі своїм батьком / Фото Instagram/daniel_djedjula

За словами Джеджули, хлопець обрав жити з батьком, незважаючи на те, що раніше жив зі своєю матір'ю в Дубаї, в Європі - до цього. "Мама там і живе. А він минулого року приїхав до мене на канікули - йому сподобалося, вирішив залишитися. І це для мене величезне щастя", - додав він.

Син Дімопулос вирішив жити зі своїм батьком / Фото Instagram/daniel_djedjula

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Дімопулос, яка веде свої сторінки в Instagram російською мовою і живе своє життя в ОАЕ, зробила суперечливу заяву. Блогерка і колись "співачка", відповідаючи на запитання передплатниці про те, як їй бути, якщо руйнуються всі сфери життя, зокрема особисте, робота, а "вдома війна", як справжня "лайф коуч" і українка, Дімопулос дала "слушну" пораду, що ґрунтується на її особистому досвіді. "Я почуваюся набагато впевненіше і щасливіше", - написала тоді розлучений лайф-коуч Дімопулос.

Раніше також Дімопулос анонсувала тури, де вона стала "натхненником". Після того, як вона вирушила до Стамбула на семінар російського коуча із самопізнання, Дімопулос збирає свій власний ретрит, де навіть вестиме деякі практики.

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Чим прославилася Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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