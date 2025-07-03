"Бавовна" в Харцизьку: окупанти отримали "яскравий" сюрприз

Через вибухи на складі у Харцизьку окупанти отримали серйозний удар по забезпеченню боєприпасами.

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На окупованій території Харцизька стався масштабний вибух із пожежею / Коллаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Детонував склад боєприпасів окупантів.

Детонація спричинила велику пожежу

У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області пролунали потужні вибухи. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За попередньою інформацією, удари були завдані по складу боєприпасів. У мережі вже з’явилися відео з моментами вибухів, зняті очевидцями.

відео дня

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко уточнив, що "удар припав на склад боєкомплектів, розташований на тимчасово окупованій території міста Харцизьк, що на Донеччині".

Він додав, що внаслідок вибухів виникла сильна пожежа та, ймовірно, серйозні пошкодження інфраструктури об'єкта.

Ця подія "значно послаблює логістичні можливості ворога в регіоні", адже Харцизьк залишається важливим логістичним хабом на окупованій території.

Українські військові наразі продовжують моніторити ситуацію. Подробиці уточнюються.

Відео детонації в Харцизьку Донецької області

Детонація в Харцизьку / Фото: Скріншот

Атаки по російських об'єктах - новини за темою

Кутузівки у тимчасово окупованій Запорізькій області. Безпілотники влучили у поїзд із 40 вагонами, що прямував до Криму.

Також у ніч на 28 червня СБУ завдала удару по військовому аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму. Знищено три російські гелікоптери (Мі-8, Мі-26, Мі-28) та комплекс ППО "Панцир-С1".

Крім того, ввечері понеділка, 30 червня, в окупованому Донецьку пролунала серія потужних вибухів. Ймовірно, уражено кілька військових об'єктів РФ. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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