Донька Тоні Матвієнко прокоментувала побиття матері

Стисло:
- Тоню Матвієнко побив таксист
- Уляна, донька артистки, висловилася про те, хто атакував її матір
1 липня українська співачка Тоня Матвієнко повідомила про кричущий випадок, що стався з нею під час поїздки на таксі: водій однієї з популярних компаній-перевізників дозволяв собі недоречні коментарі під час дороги, а потім, коли артистка вийшла, ударив її в голову і плече.
Про це Матвієнко повідомила на своїх сторінках у соціальних мережах. Після інциденту зіркову маму вирішила підтримати її донька Уляна.
У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото кривдника Матвієнко зі спини, а також номер його автомобіля з підписом: "Вчора моїй мамі дав в голову цей [негідник]. Тож раптом побачите на вулиці цю машину - знайте: всередині - чорт".
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Про персону: Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.
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