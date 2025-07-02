Донька Тоні Матвієнко прокоментувала побиття матері

Дівчина не залишилася осторонь інциденту з таксистом-дебоширом.

https://glavred.net/starnews/doch-toni-matvienko-prokommentirovala-izbienie-materi-10678070.html Посилання скопійоване

Тоня Матвієнко новини - донька співачки прокоментувала побиття матері / колаж: Главред, фото: facebook.com/TonyaMatvienko

Стисло:

Тоню Матвієнко побив таксист

Уляна, донька артистки, висловилася про те, хто атакував її матір

1 липня українська співачка Тоня Матвієнко повідомила про кричущий випадок, що стався з нею під час поїздки на таксі: водій однієї з популярних компаній-перевізників дозволяв собі недоречні коментарі під час дороги, а потім, коли артистка вийшла, ударив її в голову і плече.

Про це Матвієнко повідомила на своїх сторінках у соціальних мережах. Після інциденту зіркову маму вирішила підтримати її донька Уляна.

відео дня

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото кривдника Матвієнко зі спини, а також номер його автомобіля з підписом: "Вчора моїй мамі дав в голову цей [негідник]. Тож раптом побачите на вулиці цю машину - знайте: всередині - чорт".

Тоня Матвієнко новини - донька співачки прокоментувала побиття матері / instagram.com/8.23.88

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що будинок співачки Руслани постраждав від російських обстрілів - збиття і прильоти призвели до часткового руйнування і тріщин у конструкції.

Також український диктор і ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Григорій Решетнік зізнався, чи закохувалися в нього учасниці. Він веде проєкт уже 13 років.

Читайте також:

Про персону: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред