Померла зірка серіалів "Коли ми вдома" та "За двома зайцями"

Коротко:
- Тетяна Шеліга померла
- Здоров'я артистки похитнулося у 2022 році, а проблеми посилилися 2 місяці тому
Українська акторка і Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла у віці 76 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила донька - Анастасія Савицька-Шеліга.
Деталі та точна причина смерті поки що не уточнюються. Також Анастасія зазначила, що подробиці про дату і час прощання вона повідомить пізніше.
У 2022 році Тетяна Леонардівна перенесла дві важкі операції - на серці та на поперековому відділі хребта. Її стан залишався задовільним до Великодня 2025 року - у квітні Шеліга злягла з жахливими болями в попереку.
За два дні до смерті донька покійної повідомила, що стан артистки погіршується. Пізніше Анастасія зазначила, що Тетяна Леонардівна практично паралізована і більшу частину часу перебуває в маренні.
У Мережі шанувальники таланту Тетяни Шеліги висловлюють її родині своє співчуття.
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Про персону: Тетяна Шеліга
Тетяна Шеліга - українська гострохарактерна акторка театру і кіно. Заслужена артистка України (1996). Кар'єру розпочала 1972 року. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопрєктів - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", "За двома зайцями" тощо.
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