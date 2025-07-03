Померла зірка серіалів "Коли ми вдома" та "За двома зайцями"

Дві третини свого життя Тетяна Шеліга подарувала мистецтву і глядачам.

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Тетяна Шеліга смерть - що сталося з акторкою / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/tat.ana.seliga

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Тетяна Шеліга померла

Здоров'я артистки похитнулося у 2022 році, а проблеми посилилися 2 місяці тому

Українська акторка і Заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла у віці 76 років. Про її смерть у соціальних мережах повідомила донька - Анастасія Савицька-Шеліга.

Деталі та точна причина смерті поки що не уточнюються. Також Анастасія зазначила, що подробиці про дату і час прощання вона повідомить пізніше.

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У 2022 році Тетяна Леонардівна перенесла дві важкі операції - на серці та на поперековому відділі хребта. Її стан залишався задовільним до Великодня 2025 року - у квітні Шеліга злягла з жахливими болями в попереку.

За два дні до смерті донька покійної повідомила, що стан артистки погіршується. Пізніше Анастасія зазначила, що Тетяна Леонардівна практично паралізована і більшу частину часу перебуває в маренні.

Померла Тетяна Шеліга / facebook.com/tat.ana.seliga

У Мережі шанувальники таланту Тетяни Шеліги висловлюють її родині своє співчуття.

Померла Тетяна Шеліга / facebook.com/tat.ana.seliga

Померла Тетяна Шеліга / facebook.com/tat.ana.seliga

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Про персону: Тетяна Шеліга Тетяна Шеліга - українська гострохарактерна акторка театру і кіно. Заслужена артистка України (1996). Кар'єру розпочала 1972 року. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопрєктів - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", "За двома зайцями" тощо.

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