70-річна українка їздила автостопом у Бучу, щоби знайти тіло вбитого окупантами сина

Після втечі окупантів у Бучі виявили сотні трупів мирних жителів / Колаж УНІАН, Reuters

70-річна українка Надія Трубчанінова щодня їздила автостопом зі свого села в зруйновану Бучу в надії знайти сина, якого вбили російські окупанти.

Жінка знайшла тіло загиблого сина через тиждень. Похорони пройшли в суботу, 16 квітня.

Заради того, щоби проводити сина в останню путь, Надія не стала евакуюватися з Київської області, яка тимчасово була під окупацією ворога.

48-річного Вадима Трубчанінова російські військові вбили в Бучі 30 березня.

Фотограф видання AP Родріго Адб сфотографував поховання сина Надії Трубчанінової.

Як повідомляв Главред, у Бучі Київської області російські окупанти розстріляли, а потім переїхали танком мирного жителя Олександра Шевчука, який перевозив поранених до лікарні. Жорстоке вбивство українця сталося ще 7 березня. Майже місяць автівка, в якій їхав чоловік, стояла на дорозі в центрі Бучі, а в ній лежало тіло Олександра.

Бучанська різанина

Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Після втечі окупантів у Бучі виявили сотні трупів мирних жителів. Частина тіл лежала прямо на дорогах і узбіччях, частина - у підвалах, когось встигли поховати в братських могилах і просто у дворах будинків.

На багатьох тілах убитих були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні. Значну частину людей вбили, бо вони могли бути свідками інших злочинів. Також виявлено численні випадки зґвалтувань і вбивств дітей.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що масові вбивства російськими окупантами українців у Бучі - це "фейк". Мовляв, він отримав з цього приводу якісь "документи" від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пізніше Путін підписав указ про присвоєння 64-й окремій мотострілецькій бригаді звання "гвардійська". Відомо, що військові саме цієї частини влаштували геноцид українців у Бучі.

Інші новини: