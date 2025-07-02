Смертельні вибухи під Житомиром: з'явилися нові подробиці

Мешканцям Житомирської громади та області медпрацівники радять здійснити профілактичні заходи.

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З'явилися подробиці вибухів на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: скріншот

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За межами кільцевої дороги стався вибух і почалася потужна пожежа

Медпрацівники радять здійснити профілактичні заходи

Патрульна поліція повідомила про організацію двостороннього руху по смугах у напрямку міста Києва на автодорозі М-06 Київ - Чоп у Житомирській області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram Патрульної поліції після вибухів у Житомирській області.

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Як повідомлялося, що у зв'язку з надзвичайною подією, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ - Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрито.

Крім того, жителям Житомирської громади та області медпрацівники радять здійснити профілактичні заходи до з'ясування всіх обставин вибуху та пожежі на трасі в напрямку Києва.

"Сьогодні близько 18:00 на трасі в напрямку Києва, за межами кільцевої дороги, стався вибух і триває пожежа. Причини вибуху з'ясовуються. До з'ясування всіх обставин надаємо рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров'я населення", - йдеться на сторінці Житомирської військової адміністрації в Telegram.

Зокрема, людям рекомендують:

закрити вікна;

мінімізувати перебування на вулиці;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомлялося, наразі траса М-06 у районі с. Березина перекрита в обидва боки. Березина перекрита в обидва боки. Вибух прогримів близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, на місці працюють усі екстрені служби, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

Дивіться відео - наслідки вибухів на Житомирщині:

/ Скриншот

За повідомленням обласної військової адміністрації, двоє людей загинули, ще 15 постраждали. Голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Офіційної інформації про те, де саме це сталося, поки що немає.

Нагадаємо, раніше біля Житомира прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що це сталося поблизу обласного центру на трасі в бік Києва. У результаті є загиблі та постраждалі.

Як писав Главред, у Житомирській області внаслідок ворожої атаки загинули 3 дитини. За даними рятувальників, дітям було 8, 12 і 17 років, тіло одного деблокували.

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Про джерело: Житомирська ОВА Житомирська обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Житомирської області. У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації, пише Вікіпедія.

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