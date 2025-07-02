Не може нормально функціонувати: Кейт Міддлтон зробила зізнання про здоров'я

Кейт Міддлтон поділилася несподіваним зізнанням про своє здоров'я.

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Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Коротко:

Що розповіла Кейт Міддлтон

У чому була складність для неї

Кейт Міддлтон зробила емоційне зізнання про своє життя після лікування раку.

Під час відвідування лікарні Колчестера в середу принцеса Уельська описала "дійсно, дійсно важкий" період свого життя, пише Page Six.

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"Ви робите свого роду хоробре обличчя, стоїцизм під час лікування", - пояснила вона. "Лікування закінчено, і тоді це схоже на "я можу продовжувати, повертатися до нормального життя", але насправді це не так".

Принц Вільям і Кейт Міддлтон / фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Улюблениця британської публіки зазначила, що, незважаючи на те, що "вона більше не обов'язково перебуває] під наглядом клінічної бригади", вона не могла "нормально функціонувати вдома, як вона, можливо, колись звикла".

Міддлтон додала: "Наявність когось, хто допоможе вам пройти через це, покаже вам і проведе вас через цей етап, який настає після лікування... справді цінно".

Кейт Міддлтон / instagram.com/princeandprincessofwales

Пошук "нової нормальності... вимагає часу", продовжила королівська особа.

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Нещодавно Главред писав про те, що Кейт Міддлтон повернулася в лікарню, де лікувала рак. Там вона зустрілася з пацієнтами, щоб висловити свою підтримку і особисто подякувати персоналу за їхню "виняткову турботу, підтримку і співчуття" за останні 12 місяців.

Зі свого боку принц Вільям також показав неймовірно стильну і свіжу Кейт. Він опублікував зворушливу публікацію до 43-річчя своєї "неймовірної" дружини.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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