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Україну накриває нестерпна спека: де температура повітря буде майже +40

Ангеліна Підвисоцька
2 липня 2025, 19:40
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Погода у Харкові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +11 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 3 липня
  • Коли температура повітря підвищиться до +36 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 3 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що на Україну насувається спека. 3 липня температура повітря підвищиться до 27-32 градусів тепла. У східних областях будуть грозові дощі. У Києві температура повітря підвищиться до +30 градусів.

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4 липня стане ще спекотніше. 5-6 липня температура повітря стане більш свіжою, але 7-8 липня влупить знову спека. Натомість 9 липня спека послабне.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 3 июля
Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: ventusky

Погода 3 липня

В Україні 3 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі у південно-східних та східних областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 25-30°, на заході та півдні країни до 33°, у східних областях 21-26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +36

За даними meteoprog, 3 липня в Україні буде досить тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+36 градусів. Найнижча температура буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів.

погода 3 июля
Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: meteoprog

Погода 3 липня у Києві

У Києві 3 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 июля
Прогноз погоди в Україні на 3 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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