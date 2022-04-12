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Путін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у Бучі

12 квітня 2022, 17:32

Глава Кремля заявив, що різанина в Бучі - це "фейк" і що отримав з цього приводу якісь "документи".

Володимир Путін
Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін відповів на масові вбивства російськими окупантами українців у Бучі.

Глава Кремля заявив, що різанина в Бучі - це "фейк" і що отримав з цього приводу якісь "документи", нібито від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"В українській Бучі організований такий же "фейк", як був з хімічною зброєю в Сирії", - заявив Путін на зустрічі з Лукашенком.

Він додав, що Лукашенко передав йому "документи" про те, що сталося в Бучі.

Варто відзначити, що перед Лукашенком кривава різанина в Бучі, це нібито, спецоперація Британії.

За словами Лукашенка, Білорусь, нібито, може надати докази причетності Британії до звірств, які сталися в Бучі.

"Це як у Бучі. Ось ми обговорювали цю політику, всі кричать, треба було ввести черговий пакет, це відомо. Ми сьогодні детально обговорювали їх цю спецоперацію, психологічну операцію, яку провели англійці. Якщо вам комусь потрібні адреси, паролі та їх явки, номери автомобілів, які приїхали в Бучі і як це робили - ФСБ Росії може подати ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо в цьому плані допомогти", - заявив Лукашенко.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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