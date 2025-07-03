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Магнітні бурі "труситимуть" країну одна за одною: названо найнебезпечніші дні

Ангеліна Підвисоцька
3 липня 2025, 05:50
243
У липні буде кілька днів, коли потужність магнітних бур буде на дуже високому рівні.
магнітна буря
Україну атакують магнітні бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

У липні буде висока геомагнітна активність і багато магнітних бур. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Перший геомагнітний спалах стався 2 липня. Він вдарив із 5-бальною потужністю. Очікується, що 3 липня його потужність буде такою ж, після чого піде на спад. Закінчиться магнітна буря 9 липня.

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Однак розслаблятися ще рано, річ уже 11 липня вдарить 4-бальна магнітна буря. 13 липня вона піде на спад, але 15-16 липня знову стане 4-бальною. Закінчиться цей шторм 19 липня.

22-23 липня буде нова буря. Спершу вона буде 4-бальною, після чого зросте до 5-ти балів.

Магнітні бурі 'труситимуть' країну одна за одною: названо найнебезпечніші дні
Календар магнітних бур на липень / Інфографіка: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години на Сонці спалахів не було. Повідомляється, що 3 липня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 30 сонячних плям.

Магнітні бурі 'труситимуть' країну одна за одною: названо найнебезпечніші дні
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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