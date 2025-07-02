Призупинення поставок зброї США для України: Зеленський вказав на важливий момент

Президент Володимир Зеленський заявив, що продовження військової допомоги США критично важливе для безпеки України.

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Зеленський зробив заяву щодо військової допомоги США для України / Колаж Главред, фото: Міністерство оборони США, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Продовження допомоги з боку США відповідає інтересам України

США та Україна уточнюють деталі щодо постачання зброї

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про призупинення американської військової допомоги для України. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього звернення.

Президент зазначив, що продовження допомоги з боку США є важливим для захисту України та її громадян і відповідає інтересам усієї держави.

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"ППО для України – це захист для кожної компанії, яка працює в державі, має тут свою власність і розвиває виробництво. Український меседж абсолютно очевидний", - зазначив глава держави.

Він також повідомив, що міністри оборони та закордонних справ надали доповіді щодо співпраці з американською стороною. Наразі на робочому рівні між Києвом і Вашингтоном уточнюються всі деталі, пов’язані з постачанням оборонної підтримки.

"В тому числі компонента ППО. Так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей", - резюмував він.

Призупинення військової допомоги США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився тимчасово зупинити постачання ракет і боєприпасів в Україну через побоювання щодо власних резервів збройних сил США. Цю інформацію вже підтвердили в Білому домі.

Рішення Вашингтона викликає серйозне занепокоєння в Києві, адже без американської підтримки значно послаблюється система протиповітряної оборони України, що ускладнює відбиття масштабних російських атак з повітря, пише The New York Times.

У Кремлі вже відреагували на таке рішення США. Зокрема, речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обмеження постачань з боку США, мовляв, сприятиме завершенню війни.

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Що таке ППО Засоби протиповітряної оборони (ППО) — сукупність технічних засобів, що беруть участь у веденні бойових дій з відбиття нападу повітряного противника (знищенню літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і інших засобів), прикриттю угрупувань своїх військ і об'єктів тилу від ударів з повітря, ведення боротьби з його повітряними десантами і аеромобільними військами; заборони противникові ведення повітряної розвідки, а також сприяння завоюванню та утриманню панування в повітрі, передає Вікіпедія.

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