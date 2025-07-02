Хто стоїть за зменшенням допомоги Україні: нардеп зробив жорстку заяву

Депутат закликає Європу активніше долучатися до виробництва зброї та підтримки України у війні.

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Народний депутат наголошує на важливості збереження запасів Patriot і HIMARS / Колаж: Главред, фото: defense.gov

Читайте в матеріалі:

Чому США призупинили постачання зброї Україні та як це впливає на фронт

Як конфлікт на Близькому Сході позначився на підтримці України

Які запаси зброї залишаються і чому їх може не вистачити

Народний депутат від "Голосу" Роман Костенко закликав Європу активніше долучатися до виробництва озброєння та підтримки України. Про це він заявив в ефірі Radio NV, коментуючи зменшення постачань ракет та боєприпасів з США.

Костенко зазначив, що нинішня адміністрація США призупинила постачання високоточних боєприпасів, які раніше були заплановані попереднім урядом. Він також звернув увагу на вплив конфлікту між Ізраїлем та Іраном, через який частина зброї була перенаправлена саме на Близький Схід.

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"Те, що я останнє бачив, - вони приходили, є вони. У нас є деякий запас, так само і по "Петріотах". Але якщо надалі буде призупинено, то наш запас вичерпається", — сказав Костенко, наголосивши на важливості ракет Patriot та HIMARS для української оборони.

Він також підкреслив, що Україна пропонувала США спільно видобувати корисні копалини, сподіваючись на збільшення військової допомоги, однак фактично постачання зброї скорочуються.

HIMARS / Інфографіка: Главред

"Дві країни, які на нас напали, - гаранти Будапештського меморандуму: одні забирають у нас території, намагаються, а одні забрали у нас корисні копалини. От і вся ціна міжнародним договорам. Тому тут потрібно працювати, робити висновки і я думаю, що працювати більше з Європою. І шукати, найголовніше, кошти", — підсумував депутат.

Призупинення військової допомоги США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився тимчасово зупинити постачання ракет і боєприпасів в Україну через побоювання щодо власних резервів збройних сил США. Цю інформацію вже підтвердили в Білому домі.

Рішення Вашингтона викликає серйозне занепокоєння в Києві, адже без американської підтримки значно послаблюється система протиповітряної оборони України, що ускладнює відбиття масштабних російських атак з повітря, пише The New York Times.

Крім того, президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про призупинення американської військової допомоги для України. Відповідну заяву він зробив під час вечірнього звернення.

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Що таке ППО Засоби протиповітряної оборони (ППО) — сукупність технічних засобів, що беруть участь у веденні бойових дій з відбиття нападу повітряного противника (знищенню літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і інших засобів), прикриттю угрупувань своїх військ і об'єктів тилу від ударів з повітря, ведення боротьби з його повітряними десантами і аеромобільними військами; заборони противникові ведення повітряної розвідки, а також сприяння завоюванню та утриманню панування в повітрі, передає Вікіпедія.

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