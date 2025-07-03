Протести, втрати і переворот: названо рік, коли Путін може вийти з війни в Україні

Кремль може спробувати пересидіти Трампа і спробувати встановити проросійського лідера в Україні політичними засобами.

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Путін не зміг досягти своїх початкових цілей в Україні / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, сайт Кремля

Головні тези:

У Кремля поки що достатньо грошей для вербування нових солдатів

Скоро армія РФ вичерпає свою радянську зброю

У Росії можуть початися протести

Російський диктатор Володимир Путін не зважає на втрати під час війни в Україні. Однак у 2026 році йому, можливо, доведеться зупинитися. В інтерв'ю німецькому виданню Der Standard експерти назвали кілька причин, які до цього призведуть.

Старший науковий співробітник британського політичного аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) Емілі Ферріс вважає, що Путін не зміг досягти своїх початкових цілей в Україні. Наразі Росія контролює п'яту частину України, але це співвідношення майже не змінилося за майже три роки.

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"Для Кремля йдеться не про кілька сіл, а про об'єднання Росії, України та Білорусі. Якщо Путін відмовиться від цієї мети, він підірве величезну опору своєї власної системи", - вважає Ферріс.

Один із найвідоміших експертів з Росії у Великій Британії Марк Галеотті вважає практично неможливим, що Україна зможе звільнити окуповані території військовим шляхом. При цьому втрати в живій силі не відіграють ролі для Путіна. Він розглядає солдатів як живу зброю.

"Однак чим більше їх гине в Україні, тим вищі витрати на набір і тим більший тиск на ринок праці та економіку", - сказав Галеотті.

"Якщо судити за чисельністю населення (у Росії приблизно вчетверо більше населення, ніж в Україні, - ред.), Путін, імовірно, вважає співвідношення вбитих і поранених перемогою. Однак якщо так триватиме й надалі, Росії зрештою доведеться сповільнити свої наступальні дії", - додав він.

Обидва дослідники сходяться на думці, що жодна країна у світі не зможе витримати настільки високі втрати в довгостроковій перспективі. Але поки у Кремля достатньо грошей для вербування нових солдатів, він може в кращому разі уповільнити агресію, але не зупинити її.

Експерти зазначають, що російська економіка не така крихка, як вважалося раніше. Проте тиск на неї зростає, що рано чи пізно може позначитися і на армії Путіна.

Крім того, армія РФ, найімовірніше, вичерпає свою радянську зброю до наступного року, а нове обладнання коштує дорожче.

"Можливо, вже до кінця року, але не пізніше 2026 року виникне жорсткий вибір "гармати або масло". Вартість війни для простих людей зросте. Питання в тому, в який момент почнуться протести", - вважає Галеотті.

Чи є шанс на повалення Путіна

Марк Галеотті вважає малоймовірним повалення Путіна і його режиму в Росії.

"Переворот був би дуже важким. Зрештою, окремі частини апарату безпеки вже давно спостерігають одна за одною. Кожна з них задавалася б питанням, чи не буде повстання більш ризикованим, ніж бездіяльність", - сказав Галеотті.

Емілі Ферріс не впевнена, що повалення Путіна призведе до закінчення війни РФ в Україні.

"Переворот, найімовірніше, супроводжуватиметься громадянською війною. У цьому випадку важко уявити, як війна могла б тривати. Але впорядкований перехід, найімовірніше, приведе до влади когось дуже схожого на Путіна, який створив систему, що відтворює сама себе", - сказала вона.

Війна вигідна Китаю

У країни-агресора РФ є союзники, такі як Китай, а також Північна Корея та Іран. Усі вони, так чи інакше, зацікавлені в тому, щоб Путін продовжував воювати.

"Хоча Сі Цзіньпін досі висловлював співчуття з приводу економічних наслідків, з іншого боку, Китай тепер має перевагу. Якби Сі спробував сказати Путіну, що робити, їхні стосунки, найімовірніше, закінчилися б доволі швидко", - каже Ферріс.

Галеотті вважає, що війна Росії та України вигідна Китаю, тому що вона відволікає Захід, а "РФ все більше стає васалом Китаю".

"І врешті-решт, можливо, Китай стане мирним посередником, якщо Захід зазнає невдачі", - вважає він.

Чи є надія на Трампа?

І Галеотті, і Ферріс нині бачать мало місця для маневру для президента США.

"Якщо Путін не бачить тріумфу на полі бою, що наближається, і водночас відчуває, що економічна та політична ситуація може стати для нього складнішою через шість або дванадцять місяців, то він був би зацікавлений в угоді. Проблема в тому, що наразі немає нічого, що вказувало б на це", - сказав Галеотті.

На думку Ферріс, Кремль наразі чекає, які ще пропозиції надійдуть від Білого дому, і водночас намагається закріпитися.

"У 2026 році я можу уявити собі ситуацію, в якій припинення вогню стане привабливим для Росії. Тоді вони могли б пересидіти термін Трампа, а потім спробувати встановити проросійського лідера в Україні політичними засобами", - сказала експерт.

Доти Ферріс не бачить жодного сценарію, за якого Путін міг би погодитися на припинення війни.

"І Росія, і Україна розглядають війну як екзистенційну - з тією різницею, що Україна насправді бореться за своє виживання", - додала співробітник RUSI.

Війна Росії та України - останні новини

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України. У Білому домі підтвердили цю інформацію.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон і Володимир Путін уперше з 2022 року провели телефонну розмову. За підсумками розмови Макрон розповів Зеленському, що позиція Путіна щодо завершення війни залишається незмінною - він досі не готовий до перемир'я.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко, коментуючи відмову керівництва РФ від ідеї США про припинення вогню, зазначив, що надалі залишаються лише два варіанти розвитку подій.

Тим часом окупаційна армія РФ активізувала наступи на двох фронтах в Україні. Москва прагне максимально розширити свої територіальні надбання, перш ніж серйозно розглядати повне припинення вогню. У центрі російської уваги - стратегічно важливе місто Покровськ у Донецькій області та північний схід Сумщини.

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Про джерело: Der Standard Der Standard - одна з двох найбільш популярних газет в Австрії. Видання було засноване 1988 року й одразу ж проголосило себе "австрійською New York Times". Щоденна газета Der Standard позиціонує себе як політично незалежне, ліберальне видання. У суспільній свідомості сприймається радше як газета ліволіберального спрямування. Сайт Der Standard має широке охоплення аудиторії й на тлі інших австрійських ЗМІ нерідко виступає першопрохідцем в онлайн-форматі, особливо це стосується стратегій залучення користувачів, зазначає Еurotorics.

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