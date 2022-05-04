Мати закрила 5-річного сина від куль окупантів і померла: дідусь розповів трагічну історію

Мати закрила 5-річного сина від куль окупантів і померла / УНІАН І ua.depositphotos.com

Велика сім'я, в яку входить п'ятирічний хлопчик Міша, намагалася виїхати з окупованої частини Миколаївської області на двох авто під білими прапорами. Проте окупанти обстріляли транспорт мирних людей і в один момент бідолаха втратив матір, бабусю і дядька, повідомляє портал Обозреватель з посиланням на 48-річного діда Михайла Володимира.

"Від обстрілу зять отримав кульові поранення ніг, а Міша – черепно-мозкову травму. Насправді онука встигла закрити собою мати, моя дочка, куля потрапила їй в голову. Я приїхав на місце розстрілу і поховав майже всю сім'ю. Зараз та територія захоплена російськими солдатами", - розповів чоловік.

Після похорону він і його зять вирушили в Миколаїв, куди карета швидкої допомоги вже доставила Мішу. Дорогою їм попався ворожий блокпост - окупанти спершу допитали чоловіків, а потім погрожували розстрілом.

"Врятувала нас від смерті фактично випадковість. Повз нас проїжджала лікар швидкої допомоги і вона сказала, що ми з зятем її пацієнти. Тоді нас відпустили і ми разом з нею попрямували в лікарню до нашого Міші. Через кілька годин медустанову в Миколаєві обстріляли", - говорить Володимир.

Під час обстрілу батько і дід хлопчика домовилися відправити дитину на лікування в безпечне місце.

"На евакуаційному поїзді Мішу відправили до лікарні Львова. Після наданої допомоги на тривале лікування дитина поїхала до Чехії. Тепер малюк точно в безпеці!",- підсумували журналісти.

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Нагадаємо, раніше українські сегменти соцмереж облетіла фотографія з міста Буча під Києвом, в якому російські окупанти влаштовували жорстокі розправи над місцевим населенням. На знімку маленький хлопчик приносить консерви і сік на могилу матері, яку поховали у дворі багатоквартирного будинку.

Жінку звали Марина Наумець.

Їй було 33 роки і вона працювала в приватному дитячому садку в Бучі.

"Деякі писали, що Марина померла від голоду. Навряд чи це так, тому що люди ділилися один з одним чим могли. Швидше за все серце Марини просто не витримало цього жаху", – розповідає Ілона, директор дитсадка, в якому працювала Наумець.

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