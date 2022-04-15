"Вистрілили в потилицю і викинули в могилу": окупанти по-звірячому зґвалтували дівчину в Бучі

Насильство / pixabay, соцмережі

У Київській області розкриваються нові факти звірств окупантів щодо мирних жителів. Як пише The Daily Mail 23-річна Карина Єршова переїхала з батьками в Бучу з окупованого Донбасу.

Вітчим дівчини Андрій Деренко розповів, що дівчину схопили на вулиці, її катували і зґвалтували, в результаті вистріливши в голову.

За його словами, все її тіло було в порізах, більшість нігтів на пальцях були відсутні, як ніби вона намагалася захистити себе, намагалася відбиватися.

Як зазначається, Карину зґвалтували, вистрілили в потилицю і кинули в братській могилі у дворі церкви, де після звільнення Бучі ексгумували вже понад 400 тіл.

"У неї стріляли в упор. У неї була відсутня майже половина голови", - сказав Андрій.

Поховали дівчину в Білій Церкві. Вбита горем мати намагалася відкрити забиту труну, але її втримали.

"Ми вважаємо за можливе, що її зґвалтували. Ми не бачили нижню частину її тіла, тільки верхню частину, але те, що ми бачили... ми можемо тільки уявити, що може бути на решті частини її тіла", – сказав вітчим загиблої дівчини.

Представники поліції повідомили родині про те, що Карина була піддана тортурам і вбита. При цьому деякі жахливі подробиці не розголосили.

Однак відомо, що її руки були обпалені до кісток, при цьому на пальцях залишилися срібні кільця, які вона завжди носила. Також на нозі дівчини був накладений джгут, мабуть, щоб зупинити кровотечу від вогнепального поранення.

"Я виплакала все, що у мене було. Тепер у мене немає сліз", - сказала мати дівчини Олена.

Їх сім'я втекла з Донецька в 2014 році, рятуючись від російської окупації. Але армія РФ наздогнала їх у Бучі. Вони говорять російською, але ненавидять Росію.

"Ми їх ненавидимо. Ми з Донецької області, де майже всі люди говорять російською, але я ненавиджу росіян за те, що вони вбили російськомовну дівчину. Тепер мені соромно говорити російською, тому що я ненавиджу російський світ. Російські солдати не люди. Вони тварини", - сказав Андрій.

У Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших окупованих містечках і селах України триває розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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