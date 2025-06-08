Винищувачі РФ тепер на мушці: ГУР придумали, як зупинити атаки на міста України

Україна за останні три роки розробила широкий спектр безпілотних апаратів і роботизованої зброї.

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Що відомо про дрон, який полює на російські літаки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Коротко:

Надводний дрон Magura V7 є одним з останніх розробок, здатний виконувати різні завдання

Українські представники ГУР вважають такі дрони майбутнім ведення бойових дій

За останні три роки Україна зробила великий технологічний прорив у сфері безпілотної зброї. Одне з найновіших досягнень - багатоцільовий надводний дрон Magura V7, який став справжнім символом нового підходу до ведення бойових дій. Про це пише The New York Times.

Цей безпілотник виглядає як обтічний швидкісний катер із ракетним озброєнням з обох боків. Його головна особливість - здатність довгий час діяти у відкритому морі, полюючи на російські винищувачі та готуючи неочікувані удари.

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У травні Magura V7 став учасником унікальної бойової операції: за даними українських джерел, саме він разом з іншими морськими безпілотниками взяв участь у знищенні двох літаків Су-30. Це - перший в історії випадок, коли дрон-катер завдав удару по бойовому літаку в реальному бою.

Дрон Magura / Інфографіка: Главред

Представники української військової розвідки підкреслюють, що Magura V7 не просто виконує завдання самостійно, а й може служити плаваючою платформою для запуску інших безпілотників - зокрема, дронів-камікадзе. Фактично це мобільна база, з якої можна координувати кілька атак одночасно.

"Ці дрони являють собою майбутнє", - говорив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов під час презентації зброї.

А фінський військовий експерт Пасі Паройнен вважає, що Magura V7, хоч і не є самостійним переломним фактором, у тандемі з іншими технологіями здатен суттєво змінити розклад сил на фронті.

Знищення авіації РФ - що відомо

Як писав Главред, на початку літа, 1 червня, здійснено атаку на військові аеродроми Оленья, Біла, Іваново та Дягилево . Саме там базується стратегічна авіація Росії - в результаті було уражено понад 40 літаків.

Через деякий час ЗМІ розкрили нові деталі ударів по стратегічних аеродромах РФ. Повідомлялося, що спецоперація "Павутина" готувалася понад півтора року.

Більше того, не так давно розкрили шлях перекидання дронів у Росію, які спричинили удари по "ядерних" аеродромах РФ. Стало відомо, що постачання велося із суміжної території.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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