Дві цілі однією бомбою: МіГ-29 ЗСУ підірвав позицію піхоти й склад БК росіян

На відеозаписі зафіксовано точний удар по будівлі, де розміщувалися російські військові.

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Завдано удару по об'єктах РФ / Колаж: Главред, фото: Укроборонпром, скріншот

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Атаку виконав винищувач МіГ-29

Зафіксовано точний удар по цілях РФ

Українська тактична авіація завдала прицільного удару по скупченню російських військ і складу боєприпасів на південній ділянці фронту.

Як пише Мілітарний, атаку виконав винищувач МіГ-29, застосувавши французьку високоточну авіабомбу AASM Hammer.

На відеозаписі зафіксовано точний удар по будівлі, де розміщувалися російські військові. Унаслідок влучання стався потужний вибух, що спричинив ланцюгову реакцію - вибуховою хвилею зачепило склад із боєприпасами, що був поруч, які також детонували.

Зазначається, що раніше українська авіація також уразила приміщення, де перебували оператори російських FPV-дронів, що використовувалися для атак на Херсонську область.

/ Главред

Що відомо про бомбу AASM Hammer

Французькі керовані авіабомби AASM (Armement Air-Sol Modulaire), також відомі як Hammer, є аналогом американських JDAM і використовуються для модернізації звичайних авіаційних боєприпасів, надаючи їм високоточності.

Головна відмінність від JDAM - наявність вбудованого реактивного двигуна, що дає змогу бомбі долати значно більші відстані: від 15 км за низьких висот до 70 км під час скидання з великих висот.

Існують дві основні модифікації: Hammer-250 для бомб калібру 227 кг (Mk.82) і Hammer-1000 - для 908 кг (Mk.84).

З 2023 року Франція передала Україні кілька сотень цих боєприпасів. Для використання їх на радянських літаках, таких як Су-25 і МіГ-29, потрібна була відповідна технічна адаптація, яка була успішно проведена.

Дивіться відео - удар по цілях РФ:

Далекобійні удари по РФ - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше далекобійні безпілотники Служби безпеки України завдали поразки двом заводам ВПК у російському тилу. Пожежі були на заводах "Базальт" і "Сплав".

Нагадаємо, ударні дрони Служби безпеки України вразили підприємство військово-промислового комплексу у Володимирській області РФ, що випускає військову продукцію. На заводі прогриміло п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, виникла пожежа.

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що дрони атакували завод "Стріла" в Суземці Брянської області РФ. Він більше не зможе працювати після цієї атаки.

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Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

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