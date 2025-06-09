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Лос-Анджелес - у вогні, місто охоплене протестами: що відбувається у США

Анна Ярославська
9 червня 2025, 12:18
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Губернатор Каліфорнії звинуватив Трама в серйозному порушенні державного суверенітету.
Протести в Лос-Анджелесі
Протести в Лос-Анджелесі тривають третій день поспіль / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Лос-Анджелес охопили масові протести
  • Губернатор Каліфорнії різко виступив проти Трампа
  • Президент США заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений і окупований"

У США вже третій день тривають масштабні протести через жорстку політику президента Америки Дональда Трампа щодо нелегальних мігрантів і масові рейди міграційної служби.

Протести в Лос-Анджелесі почалися на тлі набуття чинності нової заборони Дональда Трампа на в'їзд до США громадян із 12 країн, переважно з Африки та Близького Сходу. У місто відправили дві тисячі бійців Нацгвардії для придушення протестів. За даними Associated Press, солдатів Національної гвардії помітили з довгими стволами і щитами після перекидання в Лос-Анджелес у неділю вранці.

відео дня

Як повідомляє The Guardian, нацгвардійців відправили без формального запиту штату вперше з 1965 року.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко розкритикував цей крок, назвавши його "незаконним" і "небезпечним прецедентом".

"Це серйозне порушення державного суверенітету - розпалювання напруженості та витягування ресурсів із того місця, де вони дійсно потрібні. Скасуйте наказ. Поверніть контроль Каліфорнії", - сказав американський чиновник.

Ньюсом також нагадав, що губернатори штатів є головнокомандувачами своєї Нацгвардії та будь-яке розгортання без узгодження - це зловживання владою.

Тим часом у поліції Лос-Анджелеса заявили, що протестувальники кидали в поліцію шматки бетону, пляшки та інші предмети. На центральній вулиці міста було підпалено кілька безпілотних автомобілів Waymo компанії Alphabet.

Поліцейські Лос-Анджелеса на конях спробували стримати натовп.

Демонстранти кричали поліції: "Ганьба вам!" . Одна група протестувальників перекрила шосе 101, головну транспортну артерію в центрі міста.

Дивіться відео - У Лос-Анджелесі протестувальники влаштували підпали:

Скриншот

Під час протестних вихідних у місті було заарештовано кілька десятків людей.

За даними ЗМІ, у неділю одну людину затримали за те, що кинула в поліцію коктейль Молотова, а іншу - за те, що врізалася на мотоциклі в стрій офіцерів.

Як пише Reuters, поліцейські Лос-Анджелеса повідомили на брифінгу для преси, що поліція проводить нові арешти після щонайменше десяти затримань у неділю і 29 арештів напередодні ввечері.

У Мережі з'явилося відео, як протести в Лос-Анджелесі перетворилися на масові заворушення:

Скриншот

Як пише 9News, кореспондентка Лорен Томасі потрапила під перехресний вогонь під час протестів, що охопили деякі райони Лос-Анджелеса.

Журналістка отримала вогнепальне поранення в ногу гумовою кулею, випущеною поліцейським.

Дивіться відео - Кореспондентка 9News у США Лорен Томасі отримала поранення гумовою кулею під час протестів:

Скриншот

Своєю чергою, Трамп заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений та окупований" нелегальними мігрантами і злочинцями. Він звинуватив "агресивні натовпи бунтівників" у нападах на федеральних агентів, які проводять операції з депортації. У повідомленні в соцмережі Truth Social Трамп наголосив, що такі дії лише посилюють його рішучість відновити порядок у місті.

"Колись величний Лос-Анджелес став місцем, де домінують нелегальні іммігранти та злочинці. Нині агресивні заколотники атакують наших федеральних агентів, намагаючись перешкодити депортації", - ідеться в заяві Трампа.

"Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес - звільнений", - сказав президент США.

Американський мільярдер Ілон Маск виступив на підтримку Трампа на тлі заворушень у Лос-Анджелесі, повідомляє CNN.

У соцмережі X Маск опублікував скріншот допису Трампа в соціальній мережі Truth Social, у якому йшлося про те, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс "повинні вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса", оскільки почалися сутички, підпали автомобілів і посилення демонстрацій.

Маск також перепостив допис віцепрезидента Джея Ді Венса, який написав у соцмережі X, що Трамп "не терпітиме заворушень і насильства" і що "цей момент вимагає рішучого лідерства". Маск супроводив допис двома емодзі з американським прапором.

Указ про мігрантів у США - що відомо

Президент США Дональд Трамп підписав указ про повне обмеження в'їзду до США громадян 12 країн нібито через ризики безпеки. Йдеться про громадян Афганістану, М'янми (Бірма), Чаду, Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Також Трамп заявив про плани запустити нову програму для мігрантів. Йдеться про так звану самодепортацію - варіант, за якого мігрантам запропонують гроші, щоб вони добровільно покинули Америку.

Раніше видання The Washington Post писало з посиланням на внутрішні документи, що американська адміністрація розробила план, згідно з яким пропонується витратити 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на повернення мігрантів, які прибули до Штатів із зон активних бойових дій. Йдеться, зокрема, і про 200 тисяч українських та 500 тисяч гаїтянських біженців.

Нагадаємо, з 20 січня 2025 року США призупинили прийом нових заявок на участь у програмі United for Ukraine (U4U), яка давала змогу українським біженцям легально перебувати в країні до 2 років. Причиною стали нові імміграційні обмеження, пов'язані з указом президента Дональда Трампа.

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