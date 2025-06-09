РФ у 5 разів збільшила темпи виробництва 'Шахедів' - ЗМІ

Коротко:
- РФ виробляє до 5000 одиниць далекобійних дронів на місяць
- У грудні 2024 року росіяни могли збільшити темпи виробництва дронів до 2000 одиниць на місяць
Росія збільшила темпи виробництва далекобійних дронів до 5000 одиниць на місяць. Половина з цих безпілотників є справжніми "Шахедами", а інша половина - імітаторами. Про це повідомили у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України в коментарі для Forbes Ukraine.
Зазначається, що наприкінці травня 2025 року темпи виробництва "Шахедів" у РФ становили близько 2700 дронів на місяць. За цей самий час у Росії виробили близько 2500 імітаторів ударних безпілотників типу "Гербера".
У виданні підкреслили, що це свідчить про те, що росіяни збільшили темпи виробництва "Шахедів" у п'ять разів порівняно з літом 2024 року. За оцінками Defense Express, у грудні 2024 року росіяни могли збільшити темпи виробництва ударних дронів до 2000 одиниць на місяць.
Ворог почав застосовувати дрони-імітатори проти України разом зі справжніми безпілотниками з осені 2024 року, нагадали у виданні. Журналісти додали, що такі дрони зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд.
З січня по травень 2025 року Росія запустила по Україні майже 13 000 "Шахедів" та їхніх імітаторів.
Дрони "Шахед" - що відомо:
Противник має на меті запускати щоночі по території України близько 500 дронів. Про це заявив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.
Протягом останніх кількох місяців країна-агресор Росія активно працює над модернізацією дронів-камікадзе типу "Шахед". Таким чином ворог хоче зробити їх більш захищеними від засобів ППО України. Про це розповів військовий аналітик Денис Попович.
ЗСУ новітнім засобом почали знищувати російські дрони-камікадзе типу "Шахед".
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