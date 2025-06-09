'Су-35 навіть не знав, що його атакують': нові деталі про те, як F-16 збив мегалітак Путіна

Коротко:
- Стали відомі нові деталі, як пілот F-16 збив російський винищувач Су-35
- Шведський літак Saab 340 AEW&C передав координати літака Су-35 пілоту F-16, і той його збив
- При цьому пілот російського Су-35 навіть не здогадувався, що його атакують
Стали відомі нові деталі збиття російського винищувача Су-35 за допомогою західного винищувача F-16 на Курському напрямку, яке сталося 7 червня.
Українським військовим вперше вдалося знищити російський Су-35, вдаривши по ньому з F-16. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке зазначає, що бій був історичним. За його словами, мегалітак диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна програє перший повітряний бій.
Рьопке розповів, що українська авіація застосовувала літаки, щоб атакувати позиції російських військ в Сумській області та на Курщині. У той же час окупанти спрямували в бій винищувач Су-35.
Проте російський пілот потрапив у засідку. Україна разом з F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський літак Су-35 за 200-300 км і передав координати пілоту F-16. Після цього F-16 випустив ракету AIM-12. Ракета влучила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині.
Пілот російського літака встиг катапультуватися. Українські пілоти повернулися на базу без втрат.
Водночас канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс наголошує, що дуже сильно вплинула на ситуацію саме шведська система AWACS.
"Справа не тільки в F-16 – справжнім геймчейнджером стала шведська система AWACS, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети F-16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують", – написав Брукс на своїй сторінці в соцмережі X.
Збиття російського Су-35 за допомогою F-16 – що відомо
Як повідомляв Главред, 7 червня ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією. Ворожий літак був збитий на Курському напрямку.
Пізніше у Defense Express зазначили, що F-16 міг збити російський Су-35 ракетою з першого пуску. У мережі з'являлися фото, де F-16 помічений в українському небі з однією ракетою AIM-120C AMRAAM.
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Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
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