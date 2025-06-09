'Су-35 навіть не знав, що його атакують': нові деталі про те, як F-16 збив мегалітак Путіна

Російський літак потрапив у засідку. Шведський літак Saab 340 AEW&C передав координати російського винищувача пілоту F-16, і той збив вороже судно.

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З'явилися нові деталі про те, як F-16 збив мегалітак Путіна Су-35/ колаж: Главред, фото: U.S. Air Force, міноборони РФ

Коротко:

Стали відомі нові деталі, як пілот F-16 збив російський винищувач Су-35

Шведський літак Saab 340 AEW&C передав координати літака Су-35 пілоту F-16, і той його збив

При цьому пілот російського Су-35 навіть не здогадувався, що його атакують

Стали відомі нові деталі збиття російського винищувача Су-35 за допомогою західного винищувача F-16 на Курському напрямку, яке сталося 7 червня.

Українським військовим вперше вдалося знищити російський Су-35, вдаривши по ньому з F-16. Військовий оглядач Bild Юліан Рьопке зазначає, що бій був історичним. За його словами, мегалітак диктатора країни-агресорки РФ Володимира Путіна програє перший повітряний бій.

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Рьопке розповів, що українська авіація застосовувала літаки, щоб атакувати позиції російських військ в Сумській області та на Курщині. У той же час окупанти спрямували в бій винищувач Су-35.

Проте російський пілот потрапив у засідку. Україна разом з F-16 підняла шведський Saab 340 AEW&C, який виявив російський літак Су-35 за 200-300 км і передав координати пілоту F-16. Після цього F-16 випустив ракету AIM-12. Ракета влучила у Су-35 поблизу міста Кореневе на Курщині.

Пілот російського літака встиг катапультуватися. Українські пілоти повернулися на базу без втрат.

Водночас канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс наголошує, що дуже сильно вплинула на ситуацію саме шведська система AWACS.

"Справа не тільки в F-16 – справжнім геймчейнджером стала шведська система AWACS, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети F-16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують", – написав Брукс на своїй сторінці в соцмережі X.

Літак F-16/ Інфографіка: Главред

Збиття російського Су-35 за допомогою F-16 – що відомо

Як повідомляв Главред, 7 червня ЗСУ збили ворожий винищувач Су-35 над Росією. Ворожий літак був збитий на Курському напрямку.

Пізніше у Defense Express зазначили, що F-16 міг збити російський Су-35 ракетою з першого пуску. У мережі з'являлися фото, де F-16 помічений в українському небі з однією ракетою AIM-120C AMRAAM.

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Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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