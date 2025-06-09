3 ознаки вказують, що економіка РФ зазнає краху: Новак назвав терміни й умови її падіння

Є три ознаки, які вказують на те, що російська економіка впевнено рухається до краху, зазначив економіст Андрій Новак.

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Три ознаки вказують, що економіка РФ зазнає краху, каже економіст Андрій Новак/ колаж: Главред

Основні тези Новака:

Три ознаки вказують на те, що економіка РФ рухається до краху

Крах російської економіки може статися або наприкінці 2025-го, або в 2026 році

Проте умовою, щоб це сталося, є запровадження справді нищівних санкцій

Економіка країни-агресорки Росії рухається до краху. На це вказують три ознаки, розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак під час чату на Главреді.

За його словами, про наближення краху економіки Росії свідчать такі три ознаки:

по-перше, значно збільшений дефіцит бюджету – більш ніж у 3 рази;

по-друге, не виконуються соціальні статті, особливо по місцевих бюджетах. По федеральному бюджету невдовзі буде те саме, зокрема почнуться проблеми навіть із виплатами пенсій, каже економіст;

по-третє, дуже висока облікова ставка, яка унеможливлює кредитування підприємств, що зумовлює або скорочення роботи, або навіть закриття.

"Єдина сфера, де ще жевріє життя – це військово-промисловий комплекс, тому що туди вливаються величезні бюджетні кошти як федерального, так і місцевих. Зокрема, виконуючи план по мобілізації, місцеві бюджети часом пропонують величезні суми одноразових і наступних виплат тим, хто підписує контракт із російською армією. У певних регіонах уже обіцяють по 2 мільйони рублів одразу при підписанні контракту", – зазначає Новак.

Економіст наголосив, що все це виснажує російський бюджет. За його словами, сукупність цих факторів говорить про те, що російська економіка зараз – це колос на глиняних ногах. Якщо ЄС та інші країни запровадять нові пакети санкцій, це стане додатковим ударом по економіці РФ.

Новак вважає, що крах російської економіки може статися або наприкінці 2025-го, або в 2026 році, але лише за умови запровадження нищівних санкцій.

"Але якщо будуть запроваджені справді нищівні санкції, наприклад, торговельне або енергетичне ембарго, або санкції проти банківського сектору, цей крах може відбуватися навіть у цьому або наступному кварталі", – сказав економіст.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак оцінив стан російської економіки і розповів, скільки ще Росія зможе вести війну:

У якому стані економіка РФ і як це вплине на війну – останні новини

Раніше повідомлялося, що по РФ вдарять серйозні проблеми – стали відомі терміни, скільки ще Росія зможе воювати. У російській економіці з усіх боків наростають дедалі більші проблеми, і це вже озвучують навіть російські чиновники.

Як раніше повідомляв Главред, експерт назвав найвірогіднішу дату кінця війни. Російська економіка продовжує падати, і цей процес не залежить від коливань цін на нафту, вважає експерт Олег Жданов.

Також раніше повідомлялося, що ілюзія стабільності завершиться – експерт сказав, що буде з курсом долара в РФ. Російській владі потрібно покривати дефіцит бюджету.

У Reuters зазначили, що у Кремлі побоюються обвалу цін на нафту. Росія може втратити $30 млрд експортної виручки, а дефіцит бюджету сягне 3,8 трлн рублів.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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