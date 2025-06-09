В ЄС і США є козирі: Новак розповів, які санкційні удари можуть добити РФ

Нинішні пакети санкцій не здатні дотиснути економіку Росії, але є нюанс.

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Якими можуть бути санкції українських союзників проти Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Що сказав Новак:

Європа та інші країни готові тиснути на Росію економічно

Нинішні санкції ще серйозно не вдарили по економіці країни-агресорки

Світові лідери можуть завдати трьох серйозних санкційних ударів по РФ

У європейських та багатьох інших країн-союзників України є політична воля дотискати країну-агресорку Росію жорсткими санкціями. Про це в чаті На Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, навіть США зараз ведуть діалог з Європейським Союзом, щоб узгодити американські та європейські санкції. Таке рішення є зокрема наслідком успішних атак СБУ на російські аеродроми.

"США також усвідомили, що Росію перемогти реально. Для цього потрібен військовий тиск на РФ шляхом збільшення військової допомоги Україні, і санкційний – що зменшить надходження валюти до Росії, яку вона перетворює на фінансування війни проти України", - додав економіст.

Наразі усі санкційні пакети, які вже були прийняті, складно назвати поверхневими, але вони ще серйозно не зачепили основні сфери російської економіки, насамперед енергетику та сільське господарство.

Дивіться відео про те, який зараз стан російської економіки:

Надалі в партнерів України є можливості сильніше тиснути на Росію санкціями. Вони можуть ввести енергетичне ембарго, знизити планку цін на російську нафту з сьогоднішніх 60 доларів до 45 доларів , а також ввести повне торговельне ембарго на купівлю будь-яких товарів у Росії.

"Це три найсильніші дії, до яких можуть вдатися ЄС та інші країни, щоб унеможливити для Росії отримання великих валютних доходів від продажу її енергоресурсів. Тому можливості ще є, ще є чим бити по Росії. А також є фінансовий сектор, тобто відключення банківської системи Росії від платіжної системи SWIFT", - додав Новак.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Введення санкцій проти Росії - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому є посилання на матеріал щодо ймовірності запровадження потужних санкцій проти країни-агресора РФ.

Раніше також президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора Росії.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти країни-агресорки Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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