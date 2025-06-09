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"Це неможливо": Орбан оскандалився заявою про вступ України до ЄС та НАТО

Анна Косик
9 червня 2025, 15:14
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Прем'єр Угорщини продовжує висловлювати антиукраїнські думки.
Орбан, Украина
Орбан продовжує виступати проти членства України в ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що сказав Орбан:

  • Україну не можна приймати в ЄС
  • Києву слід спершу домовитись про вступ в НАТО
  • ЄС не зацікавлений в прямому конфлікті з РФ

Прем'єр-міністр Угорщини в черговий раз виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз, в інтерв'ю французькому LCI, він заговорив і про членство в НАТО.

Окрім економічних чинників, мовляв, членство України в ЄС призведе до економічної катастрофи, Орбан згадав бажання нашої країни вступити до НАТО.

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"Спершу усіх приймали у НАТО, це було гарантією безпеки з військової точки зору, і лише тоді ця країна могла вступити до ЄС. Але зараз це неможливо. Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало би війну між НАТО і Росією", – наголосив він.

Угорський політик додав, що не в інтересах його громадян та європейців опинитись перед загрозою війни і прямого конфлікту з країною-агресоркою Росією.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Позиція Орбана щодо України - останні заяви

Нагадаємо, Главред писав, що Віктор Орбан сказав, що в НАТО мають відреагувати на те, що Україна нібито проводить фінансовану й організовану кампанію наклепу проти Угорщини.

Раніше також прем'єр Угорщини заявив, що нібито 80% злочинців у сфері банківського шахрайства є саме українцями. Хоча незрозуміло, звідки у політика такі дані.

Напередодні Орбан заявив, що не підтримує вступ України до ЄС, адже це стане на заваді миру в Європі, та запропонував власний план дій Європейського Союзу.

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Хто такий Віктор Орбан?

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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