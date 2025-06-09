"Це неможливо": Орбан оскандалився заявою про вступ України до ЄС та НАТО

Що сказав Орбан:
- Україну не можна приймати в ЄС
- Києву слід спершу домовитись про вступ в НАТО
- ЄС не зацікавлений в прямому конфлікті з РФ
Прем'єр-міністр Угорщини в черговий раз виступив із заявою проти вступу України до Європейського Союзу. На цей раз, в інтерв'ю французькому LCI, він заговорив і про членство в НАТО.
Окрім економічних чинників, мовляв, членство України в ЄС призведе до економічної катастрофи, Орбан згадав бажання нашої країни вступити до НАТО.
"Спершу усіх приймали у НАТО, це було гарантією безпеки з військової точки зору, і лише тоді ця країна могла вступити до ЄС. Але зараз це неможливо. Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало би війну між НАТО і Росією", – наголосив він.
Угорський політик додав, що не в інтересах його громадян та європейців опинитись перед загрозою війни і прямого конфлікту з країною-агресоркою Росією.
Позиція Орбана щодо України - останні заяви
Нагадаємо, Главред писав, що Віктор Орбан сказав, що в НАТО мають відреагувати на те, що Україна нібито проводить фінансовану й організовану кампанію наклепу проти Угорщини.
Раніше також прем'єр Угорщини заявив, що нібито 80% злочинців у сфері банківського шахрайства є саме українцями. Хоча незрозуміло, звідки у політика такі дані.
Напередодні Орбан заявив, що не підтримує вступ України до ЄС, адже це стане на заваді миру в Європі, та запропонував власний план дій Європейського Союзу.
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Хто такий Віктор Орбан?
Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
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